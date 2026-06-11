De klimaatdoelstellingen van IT-dienstverlener ilionx zijn gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi), wereldwijd de toonaangevende standaard voor klimaatdoelen. Daarmee staat vast dat de reductiedoelen van de IT-dienstverlener aansluiten op het Parijsakkoord. Voor ilionx is dat een belangrijke mijlpaal. De validatie bevestigt niet alleen de ambitie van de organisatie, maar ook de grondigheid waarmee ilionx de eigen uitstoot in kaart heeft gebracht en de reductiedoelen heeft vastgesteld.

SBTi beoordeelt of de klimaatdoelen van organisaties wetenschappelijk zijn onderbouwd en passen binnen het pad naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Juist die onafhankelijke toetsing was voor ilionx een doorslaggevende reden om het traject te doorlopen.

Van ruwe data naar een betrouwbare basis

Na het afgeven van een commitment aan SBTi heeft een organisatie twee jaar de tijd om haar klimaatdoelen te laten valideren. ilionx benutte die periode om de eigen uitstoot grondig in kaart te brengen over alle drie de scopes: scope 1 (de directe emissies), scope 2 (de ingekochte energie) en scope 3 (de emissies in de bredere waardeketen). De grootste uitdaging zat in het samenbrengen van data uit uiteenlopende bronnen, van wagenparkgegevens en leveranciersinformatie tot financiële analyses. Het resultaat is een betrouwbare basisdataset waarmee ilionx de uitstoot voortaan gericht kan sturen en terugdringen.

Op weg naar net zero

De validatie maakt de doelen van ilionx aantoonbaar en geloofwaardig. Voor 2030 gelden concrete reductiedoelen: een absolute reductie van 42 procent voor scope 1 en 2, en van 25 procent voor scope 3. Voor de langere termijn streeft ilionx naar net zero. Net zero betekent voor ilionx een reductie van negentig procent van de absolute uitstoot, waarbij de resterende tien procent wordt gecompenseerd door carbon removal: het daadwerkelijk verwijderen van CO2 uit de atmosfeer. Deze verhouding volgt de eis van SBTi en is bedoeld voor emissies die niet volledig zijn te elimineren.

Om die doelen te halen stelde ilionx eerst een decarbonisatieplan op, met initiatieven gericht op de grootste uitstootcategorieën. Zo is het wagenpark sinds 1 april 2026 volledig elektrisch en stuurt ilionx op een efficiënter gebruik van kantoorruimte, passend bij hybride werken. Daarnaast betrekt ilionx leveranciers bij het SBTi-commitment, zodat ook de keten verduurzaamt. Over de voortgang rapporteert ilionx jaarlijks, en na vijf jaar volgt een hervalidatie.

“Als je verduurzaming echt serieus neemt, moet je je ook willen meten aan de hoogste standaard, en daar staat SBTi voor”, zegt Jorick Bots, manager Duurzaamheid & MVO bij ilionx. “De echte winst is voor ons dat we onze uitstootdata nu op orde hebben; de validatie bevestigt dat we het goed hebben aangepakt. Daar ben ik trots op. We willen klanten en leveranciers inspireren om dezelfde stap te zetten, zodat verduurzaming verder reikt dan onze eigen organisatie.”