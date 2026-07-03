Een sterke vastberadenheid om het goede voorbeeld te geven heeft ertoe geleid dat AkzoNobel zijn ambitie voor 2030, namelijk het halveren van de CO2-uitstoot in zijn eigen activiteiten, al heeft bereikt.

Gevalideerd door het Science Based Targets-initiatief, stelde het bedrijf in 2020 een doelstelling vast om de Scope 1- en 2-uitstoot met 50% te verlagen, met 2018 als referentiejaar. Dat deze doelstelling vier jaar eerder dan gepland is bereikt, benadrukt hoe sterk duurzaamheid onderdeel is geworden van de dagelijkse bedrijfsvoering van AkzoNobel.

“We hebben een duidelijke visie geformuleerd om in 2050 CO2-neutraal te zijn en we zijn er erg trots op dat we een belangrijke stap hebben gezet om dat doel te bereiken”, zegt Wijnand Bruinsma, directeur Duurzaamheid bij AkzoNobel. “Als leider in de wereldwijde verf- en coatingsindustrie willen we ook erkend worden voor ons leiderschap op het gebied van duurzaamheid – en daar zullen we niet mee stoppen. Want het draait allemaal om het goede voorbeeld geven; het beheren van de CO2-reductie in onze eigen activiteiten, zodat we de waardeketen kunnen overtuigen om hetzelfde te doen.”

De vestiging in Pilawa, Polen, beschikt over AkzoNobels grootste zonne-energiecentrale in Europa. Het is een van de drie continenten (naast Noord-Amerika en Latijns-Amerika) waar het bedrijf momenteel volledig op hernieuwbare energie draait.

AkzoNobel draait momenteel op 100% hernieuwbare energie op drie continenten – Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa – en dekt daarmee 69% van zijn productielocaties. De volledige omschakeling is onlangs ook voltooid in Zuid-Afrika en Vietnam. In totaal gebruiken 92 vestigingen van het bedrijf nu 100% hernieuwbare energie.

Een van de belangrijkste bijdragen aan het behalen van de Scope 1-doelstelling voor 2030 komt van de vestiging in Pilawa, Polen. Daar is onlangs € 1,7 miljoen geïnvesteerd in de vervanging van de gasboilers door warmtepompen. Op deze locatie bevindt zich ook de grootste zonne-energiecentrale van het bedrijf in Europa. De installatie is sinds 2024 in gebruik en bestaat uit 3.551 zonnepanelen.

“We richten ons niet alleen op onze eigen activiteiten”, vervolgt Bruinsma. “We hebben ook de ambitie om de CO2-uitstoot in onze gehele waardeketen in 2030 te halveren. Dat blijkt een grotere uitdaging te zijn, maar we boeken vooruitgang en zullen blijven innoveren met leveranciers, klanten en andere partners naarmate we onze inspanningen op het gebied van Scope 3 opvoeren.”

Een recent voorbeeld is de Eco+ Cure-energiecalculator, gelanceerd door het poedercoatingmerk Interpon van het bedrijf. Deze calculator kan klanten helpen hun energieverbruik te verlagen, de operationele kosten te drukken en de CO2-uitstoot te verminderen door operationele gegevens zoals gasverbruik, oventemperatuur en doorvoer te analyseren.

Foto: De locatie in Pilawa in Polen herbergt AkzoNobel’s grootste zonne-energiecentrale van Europa, een van de drie continenten (naast Noord-Amerika en Latijns-Amerika) waar het bedrijf momenteel volledig op hernieuwbare elektriciteit draait.