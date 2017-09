IKEA wint Retail Sustainability Award

“We zijn bijzonder trots op het winnen van de Retail Sustainability Award. Dat is voor ons een waardevolle prijs, aangezien duurzaamheid voor ons heel belangrijk is. We zien deze prijs als een waardering voor onze sustainability strategie en een aanmoediging om deze de komende jaren verder te ontwikkelen”, aldus Alberic Pater, Country Sustainability Manager van IKEA Nederland. “Duurzaamheid is voor veel mensen een steeds belangrijker thema en wij bieden onze klanten graag producten en oplossingen waardoor zij thuis ook steeds gemakkelijker en goedkoper duurzaam kunnen leven.”

“IKEA heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het gebruik van duurzame materialen in onze producten en het opwekken van schone energie voor onze eigen bedrijfsvoering”, vervolgt Pater. “Onze focus ligt nu op het omschakelen naar een circulaire economie. De eerste stappen zijn al gezet. Onze KUNGSBACKA keuken van hergebruikt hout en PET-flessen en de ODGER eetkamerstoel van gerecycled kunststof zijn hier voorbeelden van. De komende jaren willen we inspanningen blijven leveren om de kringlopen verder te sluiten.”

Beste winkelketen van Nederland

Bij de uitreiking van vandaag werd ook bekend gemaakt dat IKEA de beste winkelketen is in de categorie Wonen. Dankzij deze winst is IKEA tevens kanshebber voor de titel ‘Beste Winkelketen van Nederland 2017’. Deze winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het ABN AMRO Retailer of the Year Gala op donderdag 26 oktober 2017.