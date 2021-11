IKEA stopt met plastic verpakkingsmateriaal voor producten vanaf 2028

IKEA gaat vanaf 2028 volledig stoppen met het gebruik van plastic in consumentenverpakkingen. De beëindiging wordt de komende jaren in fases doorgevoerd, beginnend bij de nieuwe producten die IKEA vanaf 2025 verkoopt. Vanaf 2028 zijn alle consumentenverpakkingen volledig plasticvrij. IKEA zet zich in om plasticgebruik en vervuiling tegen te gaan en wil de industrie motiveren om oplossingen te bedenken op het gebied van hernieuwbaar en gerecycled verpakkingsmateriaal. Deze stap past binnen de ambitie van IKEA om in 2030 klimaatpositief en circulair te zijn.

Verminderd plasticgebruik

Productverpakkingen zijn een belangrijk onderdeel van het bedrijfsmodel van IKEA en cruciaal in het betaalbaar, duurzaam en veilig aanbieden van de producten. Om plasticafval en vervuiling tegen te gaan heeft het bedrijf – van oudsher bekend om de platte verpakkingen van karton – het plasticgebruik in verpakkingen al sterk verminderd. Momenteel bestaat slechts tien procent van al het verpakkingsmateriaal dat IKEA jaarlijks gebruikt uit plastic. Het bedrijf zet de overgang naar het gebruik van enkel hernieuwbare of gerecyclede materialen de komende jaren stevig door, waarbij de focus ligt op het gebruik van papier.

Innovatieve oplossingen

Jaarlijks besteedt IKEA meer dan één miljard euro aan ongeveer 920.000 ton verpakkingsmateriaal. Het beëindigen van plasticgebruik op deze schaal vraagt om innovatieve oplossingen en samenwerking tussen productontwikkeling teams en leveranciers van IKEA overal ter wereld. Mogelijk blijven verpakkingen van bioplastic of gerecycled plastic wel bestaan binnen het voedselassortiment van IKEA in verband met kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.

“Inventiviteit maakt deel uit van het IKEA erfgoed en verpakkingen zijn daarop geen uitzondering. Het verwijderen van plastic verpakkingen zal de komende jaren ongetwijfeld een uitdagende taak zijn. Met deze beweging hopen we innovatie op het gebied van verpakkingen te stimuleren en een positieve impact te hebben op de gehele industrie”, zegt Maja Kjellberg, Packaging Development Leader bij IKEA Of Sweden.