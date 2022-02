Consumenten kunnen vanaf nu overgebleven IKEA maaltijden en delicatessen bestellen via de Too Good To Go app en deze afhalen bij een IKEA winkel in Nederland. IKEA biedt de overgebleven producten uit het restaurant en de Zweedse delicatessenwinkel – zoals de balletjes – tegen lagere prijzen aan. Ongeveer een derde van al het voedsel wereldwijd wordt weggegooid of gaat verloren – reden voor IKEA om dit probleem aan te pakken. De samenwerking met Too Good To Go, waarbij voedselverspilling wordt tegengegaan, sluit aan bij de duurzame ambities van IKEA.

Op grote schaal

IKEA is niet alleen een woonwarenhuis, het bedrijf verkoopt ook eten en drinken op grote schaal. Jaarlijks kopen wereldwijd meer dan 600 miljoen mensen eten bij IKEA – daarmee beseft het bedrijf dat het zelfs met kleine veranderingen aanzienlijke impact kan maken. De samenwerking met Too Good To Go draagt bij aan het behalen van het doel om eind 2022 voedselverspilling in IKEA winkels wereldwijd met 50% te verminderen. Daarnaast wil het woonwarenhuis meer plantaardige producten aanbieden. Zo introduceerde IKEA Food in 2021 VÄRLDSLOK, plantaardig gehakt. IKEA wil dat het aanbod van warme gerechten in 2025 voor 50% uit plantaardige producten bestaat. Op dit moment is dat 43%.

Marcel van Geijn, Country Food Manager van IKEA Nederland: “We zijn al langere tijd hard bezig om voedselverspilling in onze restaurants tegen te gaan. Zo is er een AI-systeem in de keukens doorgevoerd dat ervoor zorgt dat we voedselverspilling gemiddeld met meer dan 45% kunnen verminderen. Met de samenwerking met Too Good To Go zetten we weer een volgende belangrijke stap en kunnen we mensen blij maken met maaltijden die aan het eind van de dag overblijven.”

Too Good To Go app

In de Too Good To Go app zien gebruikers of ze overgebleven maaltijden en andere etenswaren kunnen bestellen en afhalen bij een IKEA bij hen in de buurt. De bestellingen kunnen rond sluitingstijd worden opgehaald en om overbodig afval te vermijden, wordt klanten gevraagd om een eigen verpakking of bewaarbakje mee te nemen. Alle 13 Nederlandse IKEA winkels doen mee aan het initiatief. Nederland is na Noorwegen, Spanje, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk en België het achtste land waar IKEA samenwerkt met Too Good To Go.

Geertje Zeegers, Country Manager Nederland van Too Good To Go: “Ik vind het geweldig om te zien dat IKEA, als eerste woonwinkel op ons platform, prioriteit geeft aan het terugdringen van voedselverspilling. We hopen vanaf nu met Too Good To Go een mooie bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van hun doelstellingen. Ik weet zeker dat onze app-gebruikers niet kunnen wachten om IKEA te helpen met het redden van hun iconische producten en maaltijden.”