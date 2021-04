IKEA pakketten voortaan elektrisch bezorgd in Amsterdam

Vanaf deze week gebruikt IKEA elektrische voertuigen voor bezorgingen in het gebied Amsterdam – binnen de ring A10. Het gaat hierbij om voertuigen die enkel IKEA pakketten bezorgen. Hiermee wil het bedrijf bijdragen aan schonere lucht in de stad. Het doel is om in 2025 in het hele land en wereldwijd alleen nog uitstootvrij te bezorgen. Amsterdam is wereldwijd de tweede stad – na Shanghai – waar IKEA begint met volledig uitstootvrije productbezorging. Dit is een belangrijke ontwikkeling binnen de ambitie van IKEA om in 2030 circulair en klimaatpositief te zijn.

Uitstootvrij Amsterdam

IKEA maakt gebruik van 22 elektrische voertuigen die in Amsterdam bezorgen. Deze voertuigen bezorgen meer dan 85% van het totale volume (in kubieke meters) van alle IKEA bestellingen in Amsterdam. Uiteindelijk streeft IKEA ernaar dat alle bestellingen uitstootvrij geleverd worden. De kennis en ervaring die IKEA en haar partners opdoen, gebruikt het Zweedse woonwarenhuis om wereldwijd de transitie te maken naar honderd procent elektrisch vervoer. IKEA sluit met deze transitie in Amsterdam aan op de plannen van de gemeente Amsterdam – zoals omgeschreven in het Actieplan Schone Lucht – om de binnenstad in 2025 en de gemeente in 2030, geheel uitstootvrij te maken. Op die manier wil de gemeente Amsterdam de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

CEO en CSO van IKEA Nederland, Paul de Jong: “We zijn er trots op dat Amsterdam een van de eerste steden is waar IKEA elektrisch gaat bezorgen. Op die manier willen we bijdragen aan schonere lucht in de stad en uiteindelijk in het hele land. Het is een uitdagende stap voor ons – we begeven ons op nieuw terrein. Daarnaast is sinds de coronacrisis het aantal thuisbezorgingen sterk gestegen, waarmee het belang van schoon vervoer nog groter is geworden.”

Ambitie 2025

Om de klimaatvoetafdruk te verlagen, heeft Ingka Group – de grootste franchisenemer van het IKEA concept – de ambitie om vanaf 2025 productbezorgingen bij klanten thuis honderd procent uitstootvrij uit te voeren. Om de transitie naar uitstootvrije productbezorging in gang te zetten, besloot het Zweedse woonwarenhuis om in vijf wereldsteden – met elk eigen kenmerken en uitdagingen – te starten: Shanghai, Amsterdam, New York, Los Angeles en Parijs. Hiermee wil IKEA nuttige kennis en ervaring opdoen voor de invoering van elektrische bezorging in andere steden wereldwijd. IKEA hoopt met deze stap de gehele industrie te inspireren om duurzame verandering in gang te zetten en werkt hierin samen met verschillende – huidige en nieuwe – partijen zoals fabrikanten, leasebedrijven, EV-platfora, laadpaalbedrijven en beleidsmakers.

Foto: Egbert de Vries (Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit in Amsterdam) en Paul de Jong (CEO en CSO van IKEA Nederland).