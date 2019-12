IKEA ontwerpt inrichting duurzame eilandhuisjes Marker Wadden

Vanaf het voorjaar van 2020 is het mogelijk een eilandhuisje in het natuurgebied Marker Wadden te huren. De vier energieneutrale eilandhuisjes zijn duurzaam ingericht door IKEA. Marker Wadden is een nieuw, door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat ontwikkeld, natuurgebied in het Markermeer. Gasten zullen tijdens hun verblijf ervaren dat design, comfort en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Deze samenwerking met Natuurmonumenten en Landal GreenParks, die verantwoordelijk is voor de verhuur van de huisjes, sluit dan ook goed aan bij de duurzame ambities van IKEA.

In de eilandhuisjes beleven gasten de natuur van Marker Wadden van heel dichtbij. IKEA heeft in het ontwerp gekozen voor kleuren die een afspiegeling zijn van het zand, de lucht en de begroeiing van de eilanden. Energiezuinige keuzes en slimme oplossingen zorgen ervoor dat de impact op het milieu zo laag mogelijk is. Bij de inrichting van de huisjes is gekozen voor natuurlijke materialen zoals katoen, linnen, hout en rotan. Daarnaast zijn de deuren van de keukenkasten gemaakt van gerecyclede petflessen. IKEA zal de inrichting onderhouden door middel van een furniture-as-a-service overeenkomst. Het doel van dit onderhoud is de levensduur van de meubels te verlengen, in lijn met de circulaire ambities van IKEA.

Natuurherstel in het Markermeer

Door onder andere de bouw van dijken en dammen in het Markermeergebied is het plaatselijke ecosysteem verstoord en is de vis- en vogelstand sterk achteruitgegaan. Marker Wadden is een nieuwe eilandengroep waarvan alleen het Haveneiland – waar de vier huisjes staan – toegankelijk is voor bezoekers. Dit Haveneiland is geheel zelfvoorzienend als het gaat om water en elektriciteit. Verrassend detail is dat al het hout dat is gebruikt voor de huisjes uit eigen bossen van Natuurmonumenten komt. De ambitie van Natuurmonumenten is om de natuur van het Markermeer te herstellen en zij streeft ernaar om de eilandengroep uit te breiden met meer eilanden, voor herstel van de waterkwaliteit en nieuwe leefruimte voor vogels, vissen en andere diersoorten. De volledige opbrengst van de verhuur van de vier energieneutrale eilandhuisjes vloeit terug naar de natuur en wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van en onderzoek op Marker Wadden.

IKEA circulair in 2030

IKEA heeft de ambitie om in 2030 100% circulair te zijn. Dat betekent onder andere dat alle producten circulair ontworpen zijn en alleen uit hernieuwbare of gerecyclede materialen mogen bestaan. Door de enorme schaal waarop IKEA opereert, gelooft het Zweedse woonwarenhuis dat het mogelijk is om – samen met partners, toeleveranciers en de miljarden klanten wereldwijd – daadwerkelijk een verschil te maken.