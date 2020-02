IKEA Nederland verzorgt lesprogramma IMC Weekendschool over duurzaam leven thuis

IKEA Nederland heeft een lesprogramma over duurzaamheid ontwikkeld voor de leerlingen van Stichting IMC Weekendschool. In februari en maart verzorgt het woonwarenhuis in twaalf IKEA winkels meerdere lessen over duurzaam leven thuis – een belangrijk speerpunt van IKEA en onderdeel van de People & Planet Positive strategie. Op de weekendschool ontmoeten jongeren van tien tot veertien jaar iedere week professionals die vertellen over hun vakgebied. Op die manier verruimen de leerlingen – op plekken in Nederland waar dit het hardst nodig is – hun blikveld, versterken zij hun binding met de maatschappij en wordt hun lef en zelfvertrouwen gestimuleerd.

Goed omgaan met de aarde

Het lesprogramma van IKEA geeft ruim 350 leerlingen van de weekendschool handvatten om beter met de aarde om te gaan. De leerlingen bezoeken een IKEA winkel in de buurt en krijgen daar les van IKEA medewerkers. Door middel van onder andere een speurtocht door de winkel, sales-rollenspellen, design- en recycle-opdrachten en verschillende uitdagingen leren zij alles over hoe je thuis duurzaam kunt leven. Zo leren ze meer over duurzame materialen, energie en water besparen, hergebruik en recycling en gezonde en duurzame voeding. In de laatste les adviseren zij zelfs klanten over duurzaamheid. Belangrijk is dat leerlingen weten hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op het milieu, het klimaat en hun omgeving.

Extra kansen

Paul de Jong, Country Retail Manager en CSO van IKEA Nederland, is zelf ook actief als gastdocent: “Bij IKEA vinden we kinderen de belangrijkste mensen op aarde – én we vinden het belangrijk dat we goed met die aarde omgaan. Daarom werken we samen met Stichting IMC Weekendschool. We willen deze getalenteerde kinderen die extra kansen verdienen, meer leren over het thema duurzaamheid en hen helpen om keuzes te maken voor de toekomst. Bovendien willen we dat de leerlingen ervaren hoe het is om als ‘sustainability influencers’ ook hun familie en vrienden enthousiast te maken voor duurzame keuzes, om op die manier gezamenlijk positieve impact te creëren.”

Stichting IMC Weekendschool

Bij Stichting IMC Weekendschool staan de potentie en ontwikkeling van jongeren in Nederland centraal. De weekendschool biedt aanvullend, motivatiegericht onderwijs aan nieuwsgierige leerlingen, op die plekken in Nederland waar dit het hardst nodig is. Zo kunnen de leerlingen op een positieve manier een wereld ontdekken waarmee ze anders niet snel in aanraking komen. Leerlingen bereiden zich zo voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: het maken van gemotiveerde keuzes voor de toekomst.