IKEA introduceert de Circular Hub. Een plek waar meubels worden doorverkocht, hersteld, herverpakt, gedemonteerd of gerecycled – en waar klanten inspiratie kunnen opdoen op het gebied van duurzaamheid. Er is in de Circular Hub – die te vinden is op de plek van de voormalige koopjeshoek – een breed aanbod van tweedehandsmeubels. IKEA deelt hier haar kennis over duurzaamheid – zo wil het Zweedse woonwarenhuis laten zien dat duurzame keuzes makkelijk en betaalbaar kunnen zijn. De Circular Hub is daarmee een belangrijke stap op weg naar 2030: het jaar waarin IKEA volledig circulair wil zijn. Ter introductie van de Circular Hub gaat IKEA een samenwerking aan met verschillende lokale kunstenaars: zij laten op inspirerende wijze zien hoe je een oud meubel nieuw leven kan inblazen.

In de Circular Hub worden producten verkocht die als showmodel zijn gebruikt, beschadigingen hebben opgelopen of zijn geretourneerd. Er zijn ook meubels te vinden die zijn ingeleverd via de Meubel inruilservice – via deze service koopt IKEA meubels die nog in goede staat zijn van klanten terug voor een gereduceerd bedrag. Deze meubels worden indien nodig opgeknapt en zijn te herkennen aan het ‘tweede kans’-label. Daarnaast liggen er in de Circular Hub reserve-onderdelen, zoals schroefjes en tafelpoten. Allemaal manieren om de levensduur van producten te verlengen. Ook hoopt IKEA haar klanten te inspireren door haar eigen duurzame processen te tonen zoals herverpakken, (de)monteren en afval recyclen. Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dat 75% van het afval in de winkels gerecycled wordt – dat is iets wat IKEA aan haar klanten wil laten zien. In de toekomst wil het Zweedse woonwarenhuis in de Circular Hub ook de interactie aangaan met klanten en samenwerken met lokale organisaties en sessies faciliteren over duurzaamheid en circulariteit.

Samenwerking kringloopwarenhuis Het Goed

Binnen het concept van de Circular Hub gaat IKEA samenwerken met kringloopwarenhuis Het Goed. IKEA doneert de producten die vanwege ruimtegebrek niet in de Circular Hub kunnen staan aan Het Goed om door te verkopen. Zo gaan er zo min mogelijk producten verloren. Het Goed is de grootste kringloop-keten van Nederland. De sociale onderneming biedt dagelijks aan ruim 1300 mensen – onder andere met een afstand tot de arbeidsmarkt – een waardevolle arbeidsplek. Door de samenwerking met Het Goed krijgen meubels die IKEA niet kan verkopen toch een tweede leven.

Kunstenaars

Voor de lancering van de Circular Hub is IKEA een samenwerking aangegaan met twaalf lokale kunstenaars. Zij zullen elk in een andere vestiging van IKEA inspirerende voorbeelden laten zien van hoe je oude IKEA producten kan veranderen in verrassende nieuwe meubels en zo de levensduur van het meubel kan verlengen. Bij ieder kunstwerk zit een handleiding zodat klanten ook zelf aan de slag kunnen gaan. Klik hier voor een overzicht van alle deelnemende kunstenaars en de producten die zij opknappen met bijbehorende handleidingen.

Duurzame ambities

In 2030 wil IKEA klimaatpositief zijn. Belangrijk daarbij is het realiseren van een beter dagelijks bestaan voor zoveel mogelijk mensen, waarbij zo min mogelijk impact wordt gemaakt op het milieu. Niet-duurzame consumptie is een van de grootste uitdagingen. Als bekende grote retailer heeft IKEA de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een oplossing en duurzame consumptie te bevorderen. Met een breder aanbod van tweedehands producten in de Circular Hub – tegen aantrekkelijke prijzen – wil IKEA duurzame opties voor meer mensen toegankelijk maken, ook voor mensen die geen nieuwe IKEA producten kunnen betalen. In 2030 worden alle producten van IKEA gemaakt volgens circulaire designprincipes – van hernieuwbare en gerecyclede materialen.