IKEA en Nederlandse i-did lanceren circulaire collectie TILLVERKA

IKEA lanceert TILLVERKA: een circulaire collectie viltproducten, gemaakt van restanten van Nederlands IKEA textiel. De collectie is geproduceerd door een lokale sociale onderneming: het Nederlandse i-did dat mensen in de bijstand helpt ontwikkelen door middel van coaching en begeleiding op de werkvloer. TILLVERKA is de eerste IKEA collectie wereldwijd die bestaat uit gerecycled vilt afkomstig van eigen resttextiel. De samenwerking resulteerde in een collectie van opvouwbare dozen, kussenovertrekken en de bekende FRAKTA tas. De collectie is vanaf juli 2020 exclusief verkrijgbaar in de Nederlandse IKEA winkels.

Een tweede leven

De TILLVERKA collectie van IKEA en i-did geeft oud textiel een tweede leven én creëert nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het verwerken van oud textiel tot vilt is een bekend proces binnen de recycle-industrie; i-did maakt van het vilt echter designproducten in plaats van bijvoorbeeld isolatiemateriaal. De Utrechtse onderneming steunt mensen in Nederland die al langere tijd geen baan hebben. Ze bieden werkzoekenden een veilige en warme plek om weer aan het werk te kunnen en coachen ze op weg naar een nieuwe baan. De samenwerking tussen IKEA en i-did startte in 2016 en resulteerde eerder al in tijdelijke collecties. In eerste instantie geeft IKEA haar eigen textielrestanten een tweede leven – wellicht komt daar in de toekomst textiel van klanten bij.

Sociaal ondernemerschap

IKEA Social Entrepreneurship B.V. steunt sinds de oprichting in 2012 verschillende sociale ondernemingen – waaronder i-did – door middel van fondsen, subsidies en het delen van bedrijfskennis en -vaardigheden. Meer dan 20.000 ambachtslieden en boeren hebben een vast inkomen dankzij de samenwerking tussen IKEA en sociale ondernemingen over de hele wereld.

Duurzame toekomst

IKEA wil in 2030 volledig circulair zijn. Dat betekent onder andere dat alle producten dan circulair ontworpen moeten zijn en alleen uit hernieuwbare of gerecyclede materialen mogen bestaan. Dit jaar behaalde het bedrijf het doel om wereldwijd evenveel duurzame energie op te wekken als het verbruikt. Bovendien is IKEA druk bezig om voor de consument nieuwe manieren te ontwikkelen om producten te kopen, te onderhouden en een nieuw leven te geven. Hierin wil IKEA de leiding nemen en de krachten bundelen met andere partijen, zoals met i-did. IKEA werkt op verschillende manieren hard aan een duurzame toekomst. Zo moet de thuisbezorging in 2025 100% elektrisch zijn en recyclet IKEA nu meer dan 85% van haar afval.

Prijzen: kussenovertrek (50×50) €9.99, opvouwbare doos €14.95, tas €19.95.