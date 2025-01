Het boekjaar 2024 (FY24)* was een jaar van acties om klimaatverandering, natuurverlies en ongelijkheid in de IKEA-waardeketen aan te pakken. De totale IKEA-klimaatvoetafdruk daalde met 5% (vs. FY23) en 28% vergeleken met het basisjaar FY16 in absolute termen**. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer een groter aandeel hernieuwbare energie in productie en detailhandel, evenals opgeschaalde investeringen in materiaalinnovatie en productieprocessen.

Het IKEA Sustainability Report FY24 en het IKEA Climate Report FY24 worden uitgegeven door de in Nederland gevestigde Inter IKEA Group en omvatten de gezamenlijke inspanningen van bijdragers in het hele IKEA-franchisesysteem en de waardeketen om de doelstellingen te behalen die zijn uiteengezet in de IKEA Sustainability Strategy.

“Onze bedrijfsrichting is duidelijk. We willen IKEA betaalbaarder, toegankelijker en duurzamer maken, ook voor mensen met een dunne portemonnee. Als onderdeel van deze reis hebben we vorig jaar twee grote stappen gezet: we hebben de prijzen met gemiddeld 10% verlaagd in alle markten en gestaag vooruitgang geboekt met onze duurzaamheidsagenda. We hebben onze klimaatvoetafdruk met 5% verminderd ten opzichte van vorig jaar en we zagen een positieve beweging richting het ontkoppelen van groei van onze broeikasgasemissies”, zegt Jon Abrahamsson Ring, CEO, Inter IKEA Group.

In FY24 wordt de klimaatvoetafdruk van IKEA geschat op 21,3 miljoen ton CO2-eq – een daling van 5% vergeleken met FY23 en 28% lager vergeleken met baseline FY16. De vermindering in FY24 wordt toegeschreven aan de aanhoudende toename van hernieuwbare energie, verbeterde energie-efficiëntie, bewegingen richting elektrificatie van transport, maar ook aan lagere productievolumes.

Vergeleken met het baselinejaar FY16 daalden de relatieve volumegebaseerde emissies met 9% in het upstream-gedeelte (zoals het verkrijgen van grondstoffen en productie) van de waardeketen en met 34% in het downstream-gedeelte (zoals transport, levering en productgebruik). Dit toont vooruitgang in het verminderen van emissies ten opzichte van volumes, een positieve stap richting het ontkoppelen van groei van emissies.

Omdat materialen bijna de helft van de klimaatvoetafdruk van IKEA uitmaken, blijven we ons inspannen om het aandeel secundaire grondstoffen te vergroten, materialen efficiënter te gebruiken en producten te ontwikkelen met een kleinere klimaatvoetafdruk. Daarnaast werken we samen met leveranciers om de traceerbaarheid van zowel primaire als secundaire grondstoffen te verbeteren.

“Onze inzet en investeringen in duurzaamheid zijn niet alleen cruciaal voor het veiligstellen van de toekomst van zowel mensen als het milieu, maar ook voor de toekomst van de IKEA-activiteiten”, aldus Jon Abrahamsson Ring.

Het klimaatrapport van dit jaar bevat een klimaatroutekaart voor FY30 voor Inter IKEA Group. De routekaart is gebaseerd op een analyse van de bedrijfsgevolgen die is uitgevoerd ter ondersteuning van de ontwikkeling van de IKEA netto nul-doelen, die in juni zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Het biedt een overzicht van de belangrijkste acties die nodig zijn om de totale emissies in de waardeketen tegen FY30 te halveren in vergelijking met de basislijn en markeert de eerste stap naar een uitgebreider transitieplan.

De klimaatroutekaart toont het brede scala aan acties – van circulair ontwerp en verantwoorde inkoop van materialen tot innovatieve productieprocessen. Dit omvat het ontwerpen van producten vanaf het begin om hergebruikt, opgeknapt en gerecycled te kunnen worden, en het aanpakken van de grondoorzaak van klimaatverandering door fossiele brandstoffen uit te faseren en te streven naar 100% hernieuwbare energie in de hele waardeketen.

Gedurende het jaar werd de IKEA gedragscode voor leveranciers, IWAY, verbeterd. De nieuwe IWAY-vereisten hebben betrekking op de rechten van zeevarenden, dierenwelzijn en sociale en milieuaspecten in de landbouw. ​​

“Dit markeert een belangrijke stap in het versterken van onze verantwoorde inkoopbenadering in de hele waardeketen. We hebben ook de IKEA biodiversiteits- en wateragenda’s ontwikkeld als cruciale stappen in het stellen van doelen die aansluiten bij de wetenschap”, aldus Jon Abrahamsson Ring.

Hoogtepunten uit het boekjaar 2024

Toegenomen aandeel hernieuwbare energie in IKEA retail en andere activiteiten*** naar 71% in FY24 van 67% in FY23, waarbij het aandeel hernieuwbare elektriciteit steeg van 77% naar 81%.

Bereikte 100% hernieuwbare elektriciteit bij 93 extra fabrieken of leveranciers, waarmee het totaal op 491 kwam (44% van onze directe leveranciers).

Verminderde broeikasgasemissies (BKG-emissies) in de IKEA-waardeketen, in absolute termen, inclusief materialen, productie, voedselingrediënten en productgebruik thuis

Introductie van het MITTZON zit-/stabureau met behulp van hoogwaardig staal om dunnere, lichtere materialen mogelijk te maken zonder in te leveren op kwaliteit. Deze materiaalreductie verlaagt ook de BKG-emissies.

Verminderde het totale schuimverbruik in matrassen met 20% door alternatieve comfort- en designoplossingen te gebruiken.

Uitbreiding van het TRIXIG-assortiment, dat nuttige, goedkope oplossingen biedt om onderhoud en reparatie toegankelijk te maken voor meer klanten en de levensduur van hun producten te verlengen.

97% van het hout in onze producten was Forest Stewardship Council-gecertificeerd (FSC) of gerecycled.

Overgestapt op papieren zakken voor meubelbeslag in onze verpakkingen, wat ons helpt om ons plasticverbruik met naar schatting 1.400 ton per jaar te verminderen.

Ons aanbod van plantaardige voeding uitgebreid met nieuwe gerechten en investeringen in innovatieve ingrediënten, waaronder de introductie van een hybride burger in Zweden met 50% rundergehakt en 50% plantaardige eiwitten.

Het nieuwe opvouwbare PAX-frame gelanceerd dat is ontworpen voor eenvoudige demontage en hermontage.

De verklaring Business for Nature vóór COP16 gesteund, waarin werd opgeroepen tot een vernieuwde beleidsambitie op het gebied van de natuur, waarmee we onze steun voor een snelle implementatie van het Global Biodiversity Framework (GBF) lieten zien.

Nieuwe IWAY-vereisten geïntroduceerd om onze verantwoorde inkoopaanpak in de hele waardeketen verder te versterken door aandacht te besteden aan de rechten van zeevarenden, dierenwelzijn en sociale en milieuaspecten van landbouw. ​​

IKEA Social Entrepreneurship werkte samen met 11 sociale bedrijven in FY24, waarbij 10.000 mensen werden ingezet om handgemaakte producten te produceren.

De IKEA Sustainability Strategy schetst de ambities en verbintenissen en creëert een gemeenschappelijke agenda voor 2030. Meer voorbeelden van vooruitgang zijn te vinden in het IKEA Sustainability Report FY24 en het IKEA Climate Report FY24, inclusief Inter IKEA Group, de 12 franchisenemers en onze leveranciers. Elk onderdeel van de IKEA-activiteiten stelt doelen en routekaarten op om de strategie te realiseren en om lokaal afgestemde en relevante activiteiten mogelijk te maken.

*FY24 is de periode van 1 september 2023 tot 31 augustus 2024.

**Omvat IKEA-winkels en andere ontmoetingspunten voor klanten in IKEA-winkels, evenals distributiecentra, kantoren, enz. onder het IKEA-merk. Emissies van klantenreizen naar winkels zijn uitgesloten van de Net Zero-inventaris volgens de SBTI-evaluatie van de Net Zero-doelen van Inter IKEA Group.

***IKEA-winkels en andere activiteiten omvatten alle IKEA-activiteiten (winkels, magazijnen, kantoren, enz.) die eigendom zijn van Inter IKEA Group en de IKEA-winkels van elk van de IKEA-franchisenemers. Het omvat geen IKEA-fabrieken van IKEA Industry en verpakkings- en distributie-eenheden van IKEA Components, aangezien deze in productie worden gerapporteerd.

Ter voorbereiding op CSRD-conforme rapportage vanaf FY26, zal de duurzaamheidsrapportage in de toekomst worden gewijzigd. Het CSRD-kader begint met een dubbele materialiteitsbeoordeling en op basis van de beoordeling van ESG-onderwerpmaterialiteit zullen toekomstige duurzaamheidsverklaringen worden gerapporteerd naast financiële gegevens, waarbij de impact van activiteiten op mensen, de planeet en financiële prestaties wordt geanalyseerd.