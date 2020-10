Iconische praatpaal wordt circulair uithangbord als laadpaal

Ineens waren ze er niet meer. En niemand miste ze ook. De gele praatpalen die decennialang langs de Nederlandse snelwegen hadden gestaan, waren hard op weg naar de vergetelheid. Dankzij ABN AMRO klant Van Doorn maken de iconische palen nu een ijzersterke comeback. Niet als praatpaal, maar als laadpaal.

Bijna zestig jaar was hij de reddingsboei voor automobilisten met pech, de praatpaal. Totdat hij door de komst van de mobiele telefoon overbodig werd. Op 1 juli 2017 werden de praatpalen langs de Nederlandse snelwegen buiten bedrijf gesteld. Rijkswaterstaat, de eigenaar van de palen, daagde bedrijven uit een duurzame bestemming te vinden voor de 3300 exemplaren die op dat moment in gebruik waren. Bouwbedrijf Van Doorn kwam met het winnende idee om de praatpalen een nieuw leven en een nieuwe functie te geven. De duurzame herbestemming werd uitgevoerd door Ecoleon, het label waaronder Van Doorn sinds 2014 werkt aan duurzame mobiliteit.

De deal met Rijkswaterstaat was dat Van Doorn eigenaar zou worden van de praatpalen, maar dat het bedrijf ze zelf zou ophalen langs de snelweg. In een paar weken tijd werden de gele palen stuk voor stuk met een kraan uit de grond ‘geplukt’ en verzameld op een bedrijventerrein. Hoe geliefd de praatpaal was, bleek toen Van Doorn de eerste palen te koop aanbood voor liefhebbers: binnen een halve dag werden er ruim vijfhonderd exemplaren verkocht.

Upcycling

Het ombouwen van de praatpalen tot laadpalen is een staaltje ‘upcycling’. Het huidige model, dat dateert uit 1994, bestaat uit een aluminium poot en twee ‘oorschelpen’ van kunststof. Binnenin zit een batterij en een gps-apparaat. “De paal wordt bij ons helemaal gestript en bewerkt,” vertelt Accountmanager Erik Claassen van Ecoleon. “Daarna wordt hij voorzien van alle technologie die nodig is voor het laden van elektrische voertuigen en dat is behoorlijk hightech. We voegen dus waarde toe aan het product. In de circulaire economie noemen we dat ‘upcycling’.”

ABN AMRO is als huisbankier sinds jaar en dag betrokken bij Van Doorn, en speelde ook een rol bij de opstart van het label Ecoleon in 2014. Het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor infrastructuren en bedrijventerreinen past in de duurzame strategie van ABN AMRO. Het was Relatiemanager Willem van Amerongen die met het idee kwam om als bank zelf ook afnemer te worden van de ‘praatlaadpalen’. Facility Management nam het idee over en zorgde voor de uitvoering.

Uithangbord en inspiratie

De primeur was voor kantoor Breda. Afgelopen vrijdag werden hier de eerste vier praatlaadpalen door ABN AMRO in gebruik genomen. In de toekomst zullen de opvallende groen-en-gele palen ook geplaatst worden op de Foppingadreef in Amsterdam en bij alle locaties met het circulaire kantoorconcept Greene. Medewerkers én klanten kunnen er straks gebruik van maken.

“De autolaad-praatpalen zijn een uithangbord om te laten zien wat er mogelijk is als je circulair denkt en onderneemt,” vertelt Sectordirecteur Floortje Speelman, die in Breda aanwezig was bij de ingebruikname van de palen. “In deze toepassing komt van alles samen. Wij helpen een klant met de ontwikkeling van zijn duurzame bedrijfsmodel, en de praatpalen krijgen een tweede leven als laadpaal voor elektrische voortuigen. Dus het is een circulaire én een duurzame oplossing in één. Daarbij is het een echte eyecatcher, die opvalt in het straatbeeld en zo wellicht ook anderen op ideeën brengt. Wat het extra bijzonder maakt is dat wij behalve huisbank nu ook afnemer zijn van Ecoleon en zo onze samenwerking verder verduurzamen.”

“Als het gaat om circulariteit, dan is een van de rollen die wij als bank hebben die van inspirator,” vult Christa Beaufort van Facility Management aan. “Net als bij Circl gaat het bij deze autolaad-praatpalen niet alleen om de impact op grondstoffenniveau. Die is er zeker, want ook kleinschalige oplossingen hebben impact. Maar wat voorop staat is dat we onze klanten, onze leveranciers en de samenleving als geheel inspireren om mee te doen. Het begint altijd met dit soort voorbeelden. Hoe leuk is het om naar aanleiding hiervan met je klant het gesprek te starten over circulariteit, toch best een moeilijk onderwerp voor veel mensen.”

Creatieve toepassingen

De vraag naar de autolaad-praatpalen neemt gestaag toe. “Het gaat zeker helpen dat we nu bij ABN AMRO staan,” zegt Erik Claassen van Ecoleon. “We moeten het vooral hebben van mond-op-mondreclame dus het netwerk van ABN AMRO is een welkome aanvulling. Onze afnemers zijn heel tevreden over de kwaliteit van het product, ze geven ons een 9 op een schaal van 10. Dat komt ook omdat we het product helemaal van A tot Z leveren en installeren. Ondertussen werken we ook aan andere toepassingen. We hebben bijvoorbeeld al verschillende multimediapalen geleverd. De paal wordt dan voorzien van een tablet: handig om bijvoorbeeld een klantonderzoek af te nemen. Hij wordt ook gebruikt als praatpaal bij de slagboom van bedrijventerreinen. Zo komen er steeds nieuwe ideeën. Wij staan altijd open voor suggesties!”