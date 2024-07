Bugaboo, dat bekend staat om zijn innovatieve kinderwagens, heeft enorme stappen gezet om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, zoals gedocumenteerd in het gelanceerde impactrapport. Uit het rapport blijkt dat, terwijl Bugaboo een groei met dubbele cijfers realiseerde, het merk erin is geslaagd zijn absolute uitstoot met 5% en zijn gemiddelde productvoetafdruk met 22% te verminderen. Ze bereikten dit – niet door te compenseren – maar door over te schakelen op duurzamere materialen en de operationele emissies te verminderen.

Adriaan Thierry, CEO van Bugaboo Group, licht toe: “Alles wat we vandaag doen — de manier waarop we onze producten ontwerpen, de materialen die we kiezen, onze productieprocessen, hoe we onze mensen behandelen — heeft een impact op morgen en de wereld die we onze kinderen zullen nalaten. Ons tweede impactrapport gaat in op onze inspanningen, de uitdagingen en behaalde resultaten tot nu toe. We zijn trots dat we de CO2-voetafdruk van onze producten aanzienlijk hebben verminderd zonder gebruik te maken van compensatie. En aangezien 90% van onze ecologische voetafdruk afkomstig is van de materialen in onze producten, richten we onze inspanningen vooral op innovatie van onze producten.”

Verantwoordelijkheid nemen als merk

Duurzaamheid is al een kernwaarde voor Bugaboo sinds de oprichting in 1999. Vanaf het begin werden producten op een modulaire manier ontworpen en waren reparatie en refurbsihment belangrijke speerpunten. Daarnaast is het ontwikkelen van producten met een lange levensduur altijd een prioriteit geweest. Hoewel het bedrijf is gegroeid, heeft Bugaboo in 2023 toch zijn absolute emissies weten te verlagen door in scope 1,2 en 3 verbeteringen door te voeren. Ondanks de investeringen in verduurzaming, die met verhoogde materiaalkosten gepaard gaan, heeft Bugaboo niet alle extra kosten aan de consument doorberekend omdat het gelooft dat bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen om hun voetafdruk te minimaliseren.

B Corp™ gecertificeerd

In augustus 2023 is Bugaboo een officieel gecertificeerde B Corporation™, een keurmerk voor bedrijven waarmee Bugaboo aantoont te voldoen aan hoge standaarden voor duurzaamheid, ethiek en transparantie. De B Corp certificering is een onderdeel van Bugaboo’s inzet als merk het juiste te doen: van zorg voor zijn medewerkers tot het lanceren van circulaire diensten en het gebruik van duurzamere materialen.

Mensen op de eerste plaats

Sinds 1999 produceert Bugaboo alle producten in zijn eigen fabriek. Dit biedt hun de flexibiliteit om te innoveren en duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen, terwijl het welzijn en veiligheid van zijn werknemers en de integriteit van waardeketen worden gewaarborgd.

Groen zijn is niet makkelijk

Het rapport werpt ook een licht op de uitdagingen die Bugaboo is tegengekomen tijdens deze overgang. Stijgende materiaalkosten, verstoringen in wereldwijde waardeketen en technische beperkingen zijn aanzienlijke barrières. Het bedrijf blijft echter vastbesloten deze obstakels te overwinnen, gedreven door een visie om het juiste te doen voor toekomstige generaties.

Voor meer informatie over Bugaboo’s duurzaamheidsinitiatieven — en om het volledige 2023 Impactrapport te bekijken — bezoek: Bugaboo/Duurzaamheid

Over Bugaboo

Bugaboo gelooft dat het ouderschap de kracht heeft om de toekomst vorm te geven. Het merk startte 25 jaar geleden een kinderwagenrevolutie en ze zijn sindsdien niet gestopt met innoveren. Hun bekroonde kinderwagens en ouderoplossingen zijn ontworpen om het ouderschap te vereenvoudigen, zodat gezinnen kunnen genieten van wat voor hen het belangrijkst is. Hun gehele assortiment, inclusief autostoeltjes, reiswiegjes en accessoires, is ontworpen om comfortabel, duurzaam en gemakkelijk te gebruiken te zijn, waardoor gezinnen overal heen kunnen gaan en alles kunnen doen.

Ontworpen met toekomstige generaties in gedachten, heeft Bugaboo ook een Push to Zero belofte gelanceerd om tegen 2035 Net Zero te zijn, slimme, eenvoudige oplossingen te leveren en zijn impact op de planeet te verminderen.

Download het Impact Report 2023