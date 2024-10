McDonald’s Nederland heeft vandaag zijn eerste Impact Rapport 2023-2024 gepubliceerd, waarin het bedrijf zijn inspanningen voor een duurzamere toekomst deelt. Het bedrijf deelt hierin haar inspanningen voor een positieve impact op de planeet, voeding, de maatschappij en als werkgever delen. “Onze schaal brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En juist door die schaal en omdat we miljoenen gasten ontvangen, kunnen we impact maken.”

In 2023 heeft McDonald’s Nederland belangrijke stappen gezet om de impact op de leefomgeving te verbeteren. Voor 2050 hebben we de ambitie om netto nul CO2e-uitstoot te bereiken. Inmiddels bestaat 97% van onze verpakkingen uit gerecyclede of gecertificeerde materialen, met als doel om dit in 2025 naar 100% te brengen. We werken samen met gemeenten om zwerfafval te voorkomen door bijvoorbeeld het afsluiten van afvalconvenanten. Ook blijven we ons menu verbeteren: we hebben het zout-, suiker- en vetgehalte in verschillende producten verlaagd en de meatless McPlant burger vast op ons menu gezet. Samen met onze gasten en ruim 60 Franchisenemers hebben we €476.412 aan donaties ingezameld voor het Ronald McDonald Kinderfonds. En 573 medewerkers volgden een mbo- of hbo-opleiding via de McDonald’s Academy in 2023.

Samenwerking met Franchisenemers, Crew en ketenpartners

Impact director van McDonald’s Nederland Dolly van den Akker, is blij met de stappen die het bedrijf heeft gezet. “Met 264 restaurants en meer dan 22.000 medewerkers is McDonald’s één van de grootste horecawerkgevers van Nederland. Bijna 90% van de Nederlanders bezoekt wel eens een van onze restaurants. Deze schaal brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We willen ons marktleiderschap op een zinvolle manier invullen, zoals we dat in Nederland al meer dan 50 jaar doen. Alleen zo kunnen we een sterk en vertrouwd merk bouwen en behouden voor de generaties van morgen.” Ook de rol van de lokale Nederlandse Franchisenemers is cruciaal: 90% van onze restaurants is in handen van ruim 60 toegewijde Franchisenemers. Deze lokale ondernemers hebben passie voor hun medewerkers en gasten, en zetten zich dagelijks in voor de samenleving.

Stappen blijven zetten



Van Den Akker kijkt door de schaal en innovatiekracht van McDonald’s met optimisme naar de toekomst. McDonald’s ziet haar invloed langs vier concrete pijlers: Planeet, Voeding, Maatschappij en Werkgeverschap. Het Impact Rapport laat langs deze pijlers zien wat McDonald’s al doet en bereikt, maar ook wat onze uitdagingen en dilemma’s zijn. Voor iedere pijler bestaat een lange termijnstrategie en jaarlijks een tactisch plan voor de Nederlandse en wereldwijde activiteiten. Samenwerken met onze politieke stakeholders, ketenpartners en Franchisenemers is daarin cruciaal. Wij geloven dat als we samen inzetten op innovatie en verandering, we een schonere en leefbaardere wereld echt voor elkaar kunnen krijgen.