Onlangs is energieproducent HYGRO verhuisd naar hun nieuwe locatie ‘Titaan’ in Den Haag. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in waterstofsysteemintegratie en bekendheid geniet door hun waterstofwindmolen in Wieringermeer, heeft de ambitie om het kantorencomplex Titaan van verhuurder Unknown Group zelfvoorzienend te maken met behulp van waterstof uit zonne-energie als energiebron en ‘accu’.

Het zelfvoorzienende energiesysteem voor innovatiehub Titaan moet mogelijk worden door gebruik te maken van waterstofproductie via elektrolyse, gevoed door de zonnepanelen op het dak. De opslag van de waterstof gebeurt in drukvaten, vervolgens wordt deze op de noodzakelijke momenten omgezet naar elektriciteit en warmte door gebruik te maken van een brandstofcel. Onderzocht wordt of eventuele overschot aan energie teruggeleverd kan worden aan het BinckNet. De elektrolyse testopstelling bedoeld voor onderzoek & ontwikkeling zou eind 2023, begin 2024 gereed moeten zijn.

Douke Visserman, Business Developer waterstof toepassingen bij HYGRO, “Met dank aan de financiële ondersteuning van de gemeente Den Haag brengen we met dit project de missie van HYGRO, ‘waterstof als primaire energiedrager’, weer een stap dichterbij door de ontwikkeling van een energieopslagsysteem voor het Titaan kantoor.”

Opmerkelijk project: kantoorpand op waterstof

De ambitie is om Titaan het eerste kantoorpand te maken dat, door middel van waterstof, zelfvoorzienend is in zijn energievoorziening. Het te ontwerpen energieopslagsysteem zal onder andere waterstofproductie, -opslag en -gebruik combineren voor de voorziening van elektriciteit en warmte.

HYGRO Technology is binnen het project verantwoordelijk voor de simulatie en ontwerp van het energiesysteem en de elektrolyser testopstelling. Huygens Engineers levert een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van de test opstelling en aanpassing van de vermogens elektronica van de elektrolyser. Unknown Group levert de energiedata van het gebouw aan en is tevens eigenaar van Titaan. Gemeente Den Haag ondersteunt deze ontwikkeling middels een subsidie om samenwerking tussen innovatieve ondernemers in Den Haag te stimuleren. De gemeente Den Haag heeft als doel om met onder andere deze subsidie meer R&D en innovaties in de stad plaats te laten vinden.

Saskia Bruines (wethouder Economie gemeente Den Haag): “Den Haag richt zich met ImpactCity op startende en groeiende bedrijven die de duurzame economie versnellen. HYGRO is gestart in Apollo14 en nu verhuisd naar de Titaan waar ze kunnen groeien. En dat is wat we willen. Innovatieve ondernemers in onze stad de ruimte geven. Met hun waterstofsysteemintegratie is HYGRO een belangrijke gamechanger voor de energietransitie. Ik ben blij dat zij vanuit de Titaan hun innovatieve activiteiten verder kunnen ontwikkelen en onderdeel zijn van het Haagse netwerk van impact bedrijven.”

Nevendoel: waterstofproductie testopstelling voor elektrolyse

Een nevendoel is het realiseren van een waterstofproductie testopstelling en –omgeving voor elektrolyse bij Titaan. HYGRO Technology en Huygens Engineers kunnen werken aan het verbeteren van de efficiëntie van een elektrolyser gevoed door zonne energie. De verwachting is dat de efficiëntie van het elektrolyse proces in Titaan op een vergelijkbare manier kan worden verbeterd zoals HYGRO dit ook met de waterstofwindmolen in de Wieringmeer wil doen, maar dan nu door integratie met zonne energie. Cruciaal bij deze ontwikkeling is dat het systeem moet kunnen werken onder dynamische omstandigheden zodat het direct gekoppeld aan wind of zonne energie optimaal functioneert. Door het verbeteren van de efficiëntie van het waterstofproductieproces neemt de terugverdientijd, en daarmee de haalbaarheid, van waterstof energieopslagsystemen voor gebouwen zoals Titaan significant toe.

Rachelle Brusselaars, Operations Director Titaan: ”We zijn erg enthousiast over de samenwerking met HYGRO in Titaan. Wij geloven dat dit project meer deuren zal openen om te voldoen aan de energiebehoeften wereldwijd en zo de overgang naar schone energie zal versnellen. In onze innovatiehub willen we meer gelijksoortige projecten de kans geven hun innovaties te testen en showcasen, om zo ons steentje bij te dragen aan de belangrijkste transities.”

Langdurige opslag waterstof

Veel partijen willen graag investeren in zonne-energie maar door netcongestie is dit minder aantrekkelijk. Daarnaast zien investeerders in zonne-energie dat wanneer er sprake is van veel productie, als de zon veel schijnt, deze juist een lage marktwaarde heeft. Dit tast de business case voor zonne-energie aan.

Verder blijkt dat de energievraag vaak niet samenvalt met het moment van productie waardoor alleen langdurige opslag dit gat kan opvangen. Iets dat met waterstof goed mogelijk is.

Aangezien de warmtevraag en elektriciteitsvraag in kantoren zoals Titaan vaak samenvalt kan de warmteproductie van een brandstofcel in deze situatie tot extra synergievoordelen leiden. De energievraag in kantoren is hoog in de winter terwijl de energieproductie (uit zon) dan laag is. Hiervoor biedt seizoensopslag met waterstof een oplossing.

Een energieopslagsysteem zoals deze biedt ook de functionaliteit van noodstroomvermogen. Dit is toepassing die in veel gebouwen gewenst is en in de toekomst steeds belangrijker wordt door een instabieler elektriciteit systeem, veroorzaakt door de grote fluctuerende duurzame energie stromen.

Ook kan een dergelijk energieopslagsysteem met waterstof een oplossing bieden voor de energievoorziening van nieuwe kantoren en appartementen waar op dit moment geen capaciteit is op het elektriciteitsnet voor een voldoende grote netaansluiting.