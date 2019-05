HYGENIQ bewijst de kracht van ecologische schoonmaakmiddelen in B2B en betreedt consumentenmarkt

HYGENIQ, producent en leverancier van ecologische, circulaire en krachtige reinigingsmiddelen, ligt binnenkort in de schappen van onder andere de Albert Heijn. Om dat te financieren en bekendheid te verwerven bij het grote publiek houden zij een crowdfundingcampagne op Oneplanetcrowd.

“Onze klantenkring bestaat uit ziekenhuizen, schoonmaakbedrijven en grote afnemers als Bavaria en de KLM. We hebben bewezen dat krachtige schoonmaakmiddelen, die aan de hoogste eisen moeten voldoen, tegelijkertijd ecologisch en volledig biologisch afbreekbaar kunnen zijn. Nu willen we de Europese consumentenmarkt veroveren en zorgen dat iedereen onze duurzame kwaliteitsproducten gebruikt. Dat we bij deze groei de consumenten zelf betrekken is fantastisch” aldus Marcel in het Veld, CEO en oprichter van HYGENIQ.

“Bij veel mensen leeft de perceptie ‘hoe chemischer het schoonmaakmiddel hoe schoner mijn badkamer of keuken wordt’. Traditionele fabrikanten adverteren daar zelfs mee. Onze ecologische schoonmaakproducten, van schimmelreiniger tot aan krachtige ontvettende reiniger voor ovens en grills, laten echter zien dat de meest vervuilde oppervlaktes brandschoon worden. Om onze impact te vergroten betreden we nu de consumentenmarkt. We zijn trots dat we op dit moment één van de 102 bedrijven over de hele wereld zijn met een Cradle to Cradle GOLD certificaat.”

Crowdfunding

Om de groei en de stap naar de consumentenmarkt te maken is financiering nodig. HYGENIQ maakt daarbij gebruik van particuliere investeerders via crowdfunding. “Op deze manier betrekken we de consument direct bij onze groei en kunnen zij meeprofiteren van onze expansie”, aldus In het Veld. Mensen kunnen investeren vanaf €250,- tegen een rente van acht procent voor een looptijd van vijf jaar. De teller stond binnen enkele dagen op meer dan €430.000 en de campagne stopt als het maximale bedrag van €500.000 is gehaald.

De consumentenproducten zijn vanaf eind juni beschikbaar bij onder andere de Albert Heijn en zijn nu al te koop via Bol.com.

Bekijk de crowdfundingcampagne via deze link.