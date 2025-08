Het Nederlandse HyGear, onderdeel van HoSt Group, is specialist in on-site waterstoftechnologie en heeft een solid oxide electrolyser installatie geleverd aan EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) in Zwitserland. De installatie, die tot 100 kilogram schone waterstof per dag kan produceren, wordt in samenwerking met EPFL geïnstalleerd in het Innovation Lab van Gaznat in Aigle.

Het systeem is het resultaat van een langdurige R&D-samenwerking tussen HyGear, EPFL, het solid oxide technologiebedrijf SolydEra en andere EU-partners. Een opvallend kenmerk is de mogelijkheid om te wisselen tussen elektrolyse (SOE) en solid oxide brandstofcel (SOFC) werking, wat een zeer flexibel energiebeheer en het gebruik van verschillende energiedragers mogelijk maakt. Deze veelzijdigheid maakt het systeem bijzonder relevant voor toekomstige energiescenario’s met fluctuerende hernieuwbare input en waterstof/methaan-toepassingen.

“Dit project toont de kracht van langdurige partnerschappen bij de ontwikkeling van de volgende generatie waterstoftechnologie. We zijn er trots op dat we EPFL kunnen ondersteunen met onze engineering- en productie-expertise, waardoor solid oxide systemen van laboratoriumschaal naar praktijktoepassing kunnen worden gebracht”, aldus Henk Kleef, CEO van HyGear.

Ontwikkeling van de volgende generatie waterstoftechnologie



HyGear heeft het balance-of-plant-systeem en alle ondersteunende componenten rondom de solid oxide stack van SolydEra ontworpen en gebouwd, en deze geïntegreerd in een compacte, modulaire eenheid die geschikt is voor praktische toepassing. De electrolyser zal in 2025 in gebruik worden genomen in het Gaznat Innovation Lab, en het serviceteam van HyGear zal de werking ervan ter plaatse in Aigle blijvend ondersteunen.

“Het vermogen van HyGear om geavanceerde technologie te vertalen naar een volledig geïntegreerd platform maakt deze samenwerking zo waardevol. Met deze installatie krijgen we een veelzijdig onderzoek platform om de rol van omkeerbare solid oxide technologie in de waterstof- en methaaneconomie verder te onderzoeken. Het succes van het project dient als inspiratiebron en toont het potentieel van innovatie en samenwerking om hardware van de intrinsiek schone en efficiënte technologie op relevante schaal te testen en op te schalen”, aldus Jan Van Herle, hoofd van het EPFL-onderzoekslaboratorium GEM.