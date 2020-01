Hyatt Regency Amsterdam kondigt nieuwste duurzame initiatieven aan

Het vijfsterren hotel, Hyatt Regency Amsterdam, dat in 2017 haar deuren opende als het groenste hotel van Amsterdam, blijft zich doorontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. De komst van head chef Mario Loina en de samenwerking met Rebottled en de app Too Good To Go verrijken het groene hart van het hotel en de huidige duurzaamheidsinitiatieven. De toevoegingen zorgen er namelijk voor dat glazen flessen worden hergebruikt, er zo min mogelijk voedselverspilling is en hotelgasten en lokalen ook een steentje bij kunnen dragen.

Rebottled en To good to go

Mama Makan, het restaurant van het hotel, is het eerste restaurant in Amsterdam dat haar eigen glazen wijnflessen recyclet tot glaswerk. Vanwege de samenwerking met Rebottled drinken gasten van Mama Makan tijdens het eten uit gerecyclede glazen en draagt het hotel bij aan een circulaire economie. Maar ook voedselverspilling is een belangrijke topic voor het hotel op het gebied van duurzaamheid.

In lijn met Hyatt’s globale commitment om voedselverspilling met 40% te verminderen, pakt het vijfsterrenhotel dit onder andere aan door een samenwerking aan te gaan met Too Good To Go, de app tegen voedselverspilling. Elke ochtend kan je voor €3,99 een ontbijtbox afhalen bij het hotel, gevuld met eten dat is overgebleven van het buffet in Mama Makan. Niet alleen draagt dit initiatief bij aan een wereld zonder voedselverspilling, maar komt het hotel ook in contact met de lokale bewoners. Sinds december 2019 werkt het hotel samen met deze app. Sindsdien zijn er al 144 ontbijtboxen verkocht en is er 287,5 kilogram CO2 uitstoot bespaard gebleven. Momenteel is Too Good To Go het grootste platform tegen voedselverspilling wereldwijd.

Nieuwe aanwinst leidt tot ‘groenere’ meetings & stays

In december is Mario Loina, voormalig executive chef van W Amsterdam, gestart als head chef van het hotel. Zijn focus ligt op het F&B aanbod van de vergader- en evenementenruimtes, in lijn met het Five Senses of Botany & Sustainability MICE-concept. Dit concept belooft botanie en duurzaamheid tot leven te brengen bij elk evenement. Om die reden krijgt het thema duurzaamheid veel aandacht van de F&B-tak van het hotel. MICE-klanten kunnen nu bijvoorbeeld kiezen voor een van Mario’s recente initiatieven, namelijk de Zero Waste Lunch, wat inhoud dat er geen overdreven buffetten geserveerd worden, maar een op maat gemaakte lunch. Met een eenvoudige online enquête kiest men van tevoren welke vlees, vegetarische of vegan sandwich hij of zij wil. Mario en de chefs bereiden de lunch vers op de dag van het event of de meeting, zodat ook alleen gebruikt wordt wat nodig is. Daarnaast zijn alle events plasticvrij, verzamelt het hotel het overgebleven water uit de evenementenruimte in gieters voor de planten, en wordt het keukenafval verzameld en in samenwerking met Renewi omgezet in biobrandstof. Ten laatste zijn alle plastic flessen in de hotelkamers vervangen door glazen flessen. Deze ‘kleine’ verandering heeft ervoor gezorgd dat het hotel niet meer wekelijks 500 plastic flessen weggooit.

“Wij blijven niet leunen op de statistieken waar we mee begonnen zijn, maar willen ons juist continue ontwikkelen. Zijn wij ook altijd op zoek naar creatieve en vooral leuke manieren om samen te werken met lokale leveranciers om onze duurzaamheidsmissie tot leven te brengen. De nieuwe samenwerkingen maakt ons groene DNA tastbaar voor de consument en de gast en kunnen zij via ons ook bijdragen”, licht Georgia Gray, Cluster Marketing Communications Manager bij Hyatt.

Constructie en duurzaamheid als basis

In 2018 heeft het hotel het award “Interior Landscaping of the Year 2018” toegekend gekregen vanwege haar duurzaamheid op een luxueuze manier tot leven te brengen. In 2019 belandde het hotel in de top 3 “Most beautiful facade of Amsterdam”. Niet alleen van binnen, maar ook van buiten draagt het hotel bij aan een meer duurzame wereld. Het hotel is namelijk zo gebouwd dat het in vergelijking met andere hotels 40% meer energie bespaart en 35% CO2 reduceert.