Tijdens de Sustainabul 2022 is Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) uitgeroepen tot duurzaamste instelling voor hoger onderwijs van Nederland. HVHL haalde voor de Sustainabul 2022 op drie van de vier beoordelingspunten een 100% score. Bij het beoordelen van de onderwijsinstellingen werd gelet op de integratie van duurzaamheid binnen de onderdelen onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en best practices. HVHL scoorde als enige hoger onderwijsinstelling maximaal op de onderdelen onderwijs en onderzoek, net als vorig jaar. Toen eindigde HVHL nog op de tweede plaats achter de Wageningen Universiteit, die dit jaar derde is geworden. De Vrije Universiteit Amsterdam eindigde op de tweede plaats.

Een speciale prijs van een vakjury voor best practices is gewonnen door Saxion Hogescholen, die een project is gestart rond de recycling van kleding: Circulair Textiel Lab. Bijna alle opleidingen zijn erbij betrokken en ze werken samen met allerlei partners in de regio.

Erkenning door studenten en collega-instellingen

De Sustainabul is dé ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid. Het is een initiatief van het landelijk studentenplatform ‘Studenten voor Morgen’ met als doel duurzaamheid binnen de instellingen voor hoger onderwijs te stimuleren. De ranking is gebaseerd op de mate waarin de onderwijsinstellingen duurzaamheid hebben geïntegreerd in hun onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De Sustainabul werd dit jaar voor de elfde keer uitgereikt tijdens Groene Peper, hét (online) event op het gebied van duurzaamheid voor mbo, hbo en wo.

Foto: Karen Eikenaar en Els Grooten, die namens HVHL de prijs in ontvangst namen.