HP roept op: geef karton een tweede leven

Kartonschaarste

Door de vele online bestellingen hebben we te maken met kartonschaarste, een probleem voor veel ondernemers*. Karton wordt duurder en er wordt naar alternatieve verpakkingsmaterialen gezocht, zoals plastic. Dit is niet wenselijk vanuit milieuoogpunt. Op straat is dit probleem ook te zien, er is namelijk een absolute piek in kartonafval. Zo halen bepaalde gemeentes in december vaker karton op om overlast te voorkomen.

Christina Geierlehner, Duurzaamheids manager HP: “Duurzaamheid en bewustwording over het klimaat kan gaan over grote afspraken tijdens een klimaattop en we zien steeds meer bedrijven HP’s voorbeeld volgen om te werken naar meer duurzaamheid bij het maken, vervoeren en recyclen van producten. Maar soms is duurzaamheid ook heel dichtbij. Deze kerst hoop ik dat zoveel mogelijk gezinnen samen met de kinderen karton hergebruiken, bijvoorbeeld met de sjablonen die we op onze Printables website hebben gezet.”

HP zelf voert een zeer strict duurzaamheidsbeleid met al 20 jaar een jaarlijks rapport waarin zowel de ambities, de resultaten en investeringen transparant worden gedeeld. Het stimuleert hergebruik van papier, maar ook plastic. Er zijn grote stappen gezet bij het terugdringen van verpakkingsmateriaal en via het HP Instant Ink abonnement ontvangen consumenten een envelope waarmee ze de cartridges gemakkelijk kunnen retourneren, zodat HP het plastic opnieuw gebruikt. Meer dan 85% van de originele HP-inktcartridges bevat gerecycled plastic.