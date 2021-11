HP Nederland maakt zich sterk voor bedreigde kleursoorten en presenteert samen met Plastic Soup Foundation het plastic dieet

Partner



Door plasticvervuiling verliest de natuur steeds meer kleur. Vandaag onthullen HP en Plastic Soup Foundation de voor hen bedreigde kleur van dit jaar 2022: blauw. Levendige kleursoorten worden in hun bestaan bedreigd en daardoor beweegt de wereld naar een toekomst waarin deze kleuren mogelijk alleen nog op papier zullen bestaan. HP is een autoriteit op het gebied van kleur en heeft daarnaast de missie om het meest duurzame techbedrijf ter wereld te worden. Daarom slaat HP de handen in één met de Plastic Soup Foundation om Nederlanders uit te dagen op een plastic dieet te gaan, en zo hun plastic footprint te verminderen en bedreigde kleuren te redden.

Blauw staat voor oceanen, waar wereldwijd elk jaar tussen de 5 en 13 miljoen ton plastic naartoe stroomt. Ook vanuit Nederland. Nederland behoort qua hoeveelheid zelfs relatief tot de hoogste landen. Via rivieren komt het plastic in de oceaan terecht. Dit is plastic dat we dagelijks gebruiken, van plastic zakjes tot koffiecups, waterflesjes en verpakte snacks.

Ambassadeur Sander Hoogendoorn onthulde het bedreigde blauw tijdens een perspresentatie, die in het teken stond van de duurzaamheidsambities van HP. Onder het credo “Ga mee op plastic dieet”, werd de nieuwe samenwerking gelanceerd, die onder meer bestaat uit een duurzaamheidschallenge van HP via de app “My Little Plastic Footprint”. De app maakt gebruikers bewust van hun plasticconsumptie en biedt handvatten hoe dit dagelijks te verminderen. Omdat verreweg het meeste plastic (40%) wordt gebruikt voor verpakkingsmateriaal, word je via de ‘HP challenge’ uitgedaagd tot een plasticvrije lunch, voor op school, kantoor of thuis.

“Duurzaamheid is één van de belangrijkste pijlers in de bedrijfsvisie van HP” zegt Rob Idink, Managing Director van HP Nederland. “HP heeft zich als doel gesteld om netto-nul uitstoot van broeikasgassen in haar hele waardeketen te behalen in 2040”. Voorbeeld hiervan is dat vandaag de dag meer dan 80% van de originele HP-inktcartridges wordt gemaakt van gerecycled materiaal. Dit komt mede door het aanbieden van services als HP Instant Ink en HP + (Plus), waarmee de consument zich automatisch aanmeldt voor HP’s wereldwijde recycleprogramma. In april 2021 kondigde HP aan om in 2030 75% circulariteit te bereiken voor producten en verpakkingen. Vanaf mei 2020 heeft HP meer dan 771 duizend kilo aan oceaangebonden plastic flessen (gelijk aan meer dan 60 miljoen flessen) ingekocht voor het maken van originele HP-inktcartridges en hardware. Mede hierdoor viel de keuze op Plastic Soup Foundation om zo ook in Nederland plastic vervuiling tegen te gaan en oceanen zo blauw mogelijk te houden.

HP en Plastic Soup Foundation roepen iedereen op om op een plastic dieet te gaan. Alleen samen kunnen we de impact maken die nodig is.

Daarom moedigen HP en Plastic Soup Foundation de consument aan op een plastic dieet te gaan via de app “My Little Plastic Footprint” en de kleur blauw te behouden.