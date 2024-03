De eerste houten delen van het circulaire houtbouw project SAWA in Rotterdam zijn officieel geplaatst! Op maandag 4 maart gaf wethouder Chantal Zeegers van Klimaat, Bouwen en Wonen het officiële startsein op SAWA voor de houtbouw door de eerste houten balk op de kolommen te hijsen. Dat deed ze samen met de ontwikkelaars van het nieuwbouwproject NICE Developers en TBI-onderneming ERA Contour. Ook Mei architects and planners, houtpartner Derix en vastgoedbelegger Focus on Impact vierden de start van de houtbouw mee. Een bijzonder moment, want SAWA wordt het eerste circulaire houten woongebouw van ruim 50 meter hoog in Rotterdam. En daarmee een icoon, dat straks niet alleen een plek verovert in de skyline van Rotterdam, maar ook de lat voor duurzaamheid en biodiversiteit in stedelijke ontwikkelingen verhoogt.

“Als wethouder van Rotterdam, ben ik trots op het project SAWA – een parel op de Lloydpier die duurzaamheid ademt. Dit project is een gamechanger: het draagt bij aan CO2-reductie, maakt gebruik van veilig, snel te bouwen, duurzaam en herbruikbaar hout en zet een nieuwe standaard voor stedelijke ontwikkeling. SAWA is het bewijs dat we in Rotterdam duurzaam, mooi en inclusief kunnen bouwen.” – Wethouder Chantal Zeegers

Directievoorzitter Jeroen Heijdra van ERA Contour deelt zijn enthousiasme over de start van de houtbouw: “We zijn verheugd om te zien dat SAWA tot leven komt met de aanvang van de houtbouw. Dit project vertegenwoordigt niet alleen onze inzet voor innovatie in de bouwsector, maar ook onze passie voor het creëren van een duurzame toekomst voor onze steden en haar bewoners.”

ERA Contour is naast de mede-ontwikkeling van SAWA ook verantwoordelijk van de bouw van het houtbouwproject.

Ontmoeting en biodiversiteit

SAWA wordt het eerste houten woongebouw van ruim 50 meter hoog in Rotterdam. Het woongebouw verrijkt Rotterdam met 109 appartementen, waarvan 50 middenhuur woningen, 20 vrije sector huurwoningen en 39 koopwoningen. Door deze mix van koop- en huurwoningen wordt wonen in SAWA voor allerlei inkomensgroepen bereikbaar en betaalbaar. Naast het woningaanbod ligt de nadruk op gemeenschappelijke voorzieningen om ontmoetingen tussen bewoners en omwonenden te stimuleren, wat bijdraagt aan de vorming van een levendige gemeenschap en de preventie van eenzaamheid. De plekken in het gebouw voor ontmoeting en verbinding zijn gunstig voor lokale initiatieven en dienen de hele buurt. Dat geldt ook voor de horeca en maatschappelijke voorzieningen in de plint van het gebouw. De focus op groen en biodiversiteit binnen het project is ongeëvenaard. Zo komen er in SAWA 140 nestkasten voor vogels en vleermuizen en maar liefst 600 strekkende meter aan vaste plantenbakken met ruim 20 zorgvuldig geselecteerde soorten planten in de gevels en op het dek van SAWA. Hiermee sluit SAWA aan op de bestaande ecologische structuren in de stad, om zo bij te dragen aan een toename van de biodiversiteit. Juist in de stedelijke en grotendeels stenige omgeving van het Lloydkwartier is SAWA daarmee van meerwaarde voor de hele wijk.

Mark Compeer, ontwikkelaar en mede-oprichter van NICE Developers, benadrukt wat SAWA betekent voor de toekomst: “Met SAWA bewijzen we dat houtbouw op deze schaal geen utopie is, maar een werkelijkheid die we samen creëren. Dit moment markeert niet alleen een mijlpaal in de bouw, maar ook een cruciale stap richting een toekomst, waarbij we CO2 opslaan in plaats van uitstoten. SAWA is niet slechts een gebouw; het is een symbool van verandering en de kracht van samenwerking voor een duurzamere wereld.”

Verminderen CO2-uitstoot

Exceptioneel aan SAWA is dat het gebouw volledig in CLT (cross laminated timber) en Glulam (gelamineerd hout) is gebouwd. Het gebruik van beton wordt tot een minimum beperkt. Een innovatie in de bouw, aangezien in vrijwel alle hoge houtbouw projecten beton op de vloeren wordt gestort. Op de CLT-vloeren in SAWA wordt in plaats van beton droge ballast toegepast, wat maakt dat het gebouw volledig demontabel en daarmee circulair is. Door de grote hoeveelheid toegepast hout slaat SAWA bijna 5.000 ton CO2 op, waarmee het bijdraagt aan (inter)nationale klimaatdoelstellingen om de de CO2-uitstoot te beperken. Daarbij zorgt het hout voor een comfortabele én gezonde woonomgeving voor toekomstige bewoners.

Planning

De verwachting is dat SAWA in begin 2025 wordt opgeleverd en zijn deuren opent voor de toekomstige bewoners.

SAWA Expert team

NICE Developers en TBI-onderneming ERA Contour ontwikkelen SAWA. ERA Contour is ook verantwoordelijk voor de bouw van SAWA. Mei architects and planners is de architect. Focus on Impact treedt op als belegger van de huurwoningen. Voor de ontwikkeling, ontwerp en uitvoering van SAWA is een internationaal team van deskundigen betrokken, waaronder Pieters Bouwtechniek, DERIX Group, Pirmin Jung, Adviesbureau Hamerlinck, DGMR, Aldus Bouwinnovatie, Peutz, Maatwerk in Bouwadvies, Piet Vollaard, Bureau Stadsnatuur en Copijn.

Foto: v.l.n.r.: Ilse Staals (Focus on Impact), Mark Compeer (NICE Developers), Lisette Groen (gemeente Rotterdam), Frans Staals (Focus on Impact), Chantal Zeegers (gemeente Rotterdam), Jeroen Heijdra (ERA Contour), Robert Winkel (Nice Developers + Mei architects and planners), Freek Boeijen (Focus on Impact), Bianca Seekles (TBI).