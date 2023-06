In 2021 ging het Horti Footprint Chain Program van start. Doel was om ketens te stimuleren hun footprints inzichtelijk te maken en de CO2-uitstoot gezamenlijk te reduceren. Op 1 juni jl. werd een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het ketenprogramma, dat nu wordt opengesteld voor iedereen die wil deelnemen. Dat gebeurt bovendien onder een nieuwe naam: Horti Footprint Circle

Twee jaar geleden werd het Horti Footprint Chain Program gelanceerd op initiatief van Greenhouse Sustainability en enkele ‘founding partners’. Doel van de samenwerking was om de footprints van partijen binnen verschillende ketens transparant te maken, om zo met elkaar een verlaging van de milieubelasting te realiseren. Door die ketenaanpak moet het mogelijk worden om in 2030 klimaatneutraal te kunnen werken binnen de tuinbouw. Het programma zag naast de deelnemers van het eerste uur al snel meer bedrijven aanhaken. Tot voor kort gebeurde dat op basis van exclusiviteit, maar sinds 1 juni kan iedereen zich aansluiten bij het initiatief, dat is omgedoopt tot Horti Footprint Circle.

Events, marketing, magazine

“We willen zoveel mogelijk bedrijven betrekken bij het verduurzamen van de tuinbouw”, laat Sandra Uitenbroek – Van Schie namens Horti Footprint Circle weten. “Dit betekent dat het voor meerdere soortgelijke bedrijven mogelijk wordt om deel te nemen aan het vernieuwde programma.” Voortaan worden vanuit het programma pakketten aangeboden die aansluiten bij de achtergrond van de deelnemers. Zo gelden voor kwekerijen en toeleveranciers verschillende voorwaarden en tarieven en wordt nog duidelijker wat deelnemers kunnen verwachten. “Deelnemers staan in direct contact met een netwerk van bedrijven die oprecht bezig zijn met de klimaatneutrale toekomst van de tuinbouw. Gezamenlijk kan worden gespard over duurzame oplossingen, bijvoorbeeld tijdens de Horti Footprint Circle Events, die twee keer per jaar plaatsvinden.” Daarnaast bevat het nieuwe programma meer marketingmogelijkheden, zodat deelnemers hun duurzame inspanningen nog beter voor het voetlicht kunnen brengen.

‘Samenwerking cruciaal’

HouwenPlant en Container Centralen stonden twee jaar geleden mede aan de basis van het ketenprogramma. Beide partijen omarmen de veranderingen die zijn doorgevoerd. “Van het vertellen van verhalen zijn we gegroeid naar het delen van feiten. Nu is het tijd om echt impact te maken en daarin is samenwerking cruciaal”, zegt Emiel van Grinsven van Container Centralen. “Duurzaamheid is niet iets waarmee je elkaar moet beconcurreren, dus het is goed dat iedereen voortaan kan deelnemen aan het programma.” Van Grinsven roept sectorgenoten dan ook op om zich aan te sluiten en kennis te delen. “Zodat we samen een betere toekomst kunnen creëren voor onze kinderen.”

Geen remmende factor

Marco van der Goes van HouwenPlant is trots op wat het programma de afgelopen twee jaar heeft bereikt. “We begonnen met drie partijen en inmiddels is de groep uitgebreid naar 36 deelnemende bedrijven.” Door het programma nu open te stellen voor iedereen die geïnteresseerd is, hoopt hij dat er vooral ook meer telers zullen aanhaken. “Wij willen als initiatiefnemers geen remmende factor zijn door vast te blijven houden aan onze exclusiviteit, maar juist een stimulerende factor om de kring groter te maken. Door deelname voor producenten aantrekkelijk te maken, kunnen we ervoor zorgen dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Daar profiteert de hele sector van.” Wel is het volgens Van der Goes belangrijk dat tuinbouwproducten straks niet onderling worden vergeleken met elkaar. “Het gaat er niet om welke bloem of plant de beste score heeft, maar we moeten juist laten zien hoe goed de tuinbouw als geheel bezig is in vergelijking met andere sectoren. Ik kijk ernaar uit om daar binnen de Horti Footprint Circle de komende jaren verder mee aan de slag te gaan.”