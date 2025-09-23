HORNBACH gaat een duurzame samenwerking aan met Allego en zet daarmee een belangrijke stap in de bijdrage aan de energietransitie. Begin september ondertekenden beide partijen de overeenkomst. Hierin staat dat Allego als aanbieder van het grootste laadnetwerk in Europa, in totaal 20 snellaadhubs voor elektrische voertuigen gaat aanleggen op de parkeerterreinen van projectbouwmarkt HORNBACH. Hiermee wordt Nederland minimaal 160 snellaadplekken rijker. Met deze samenwerking geeft HORNBACH een boost aan zijn duurzame ambitie en biedt klanten ook nog eens extra service en gemak.

“Als marktleider willen we onze klanten zowel goede service als gemak bieden, waarbij we rekening houden met de ontwikkelingen in de samenleving. De samenwerking met Allego heeft dit allemaal in zich”, zegt Stephen Smits, Financieel Directeur HORNBACH Nederland. “Dankzij de nieuwe snellaadhubs van Allego op onze parkeerterreinen, kunnen klanten hun elektrische auto of klusbus straks makkelijk opladen. Met hun aangeschafte materialen en een volle batterij rijden ze vervolgens probleemloos naar hun klusproject om weer snel aan de slag te gaan.”

Klaar voor de toekomst

Met het groeiende aantal elektrische voertuigen in Nederland, neemt de vraag naar laadmogelijkheden toe. Samen met Allego bereidt HORNBACH zich voor op de toekomst van mobiliteit door ruimte te bieden voor uitbreiding van het laadnetwerk in Nederland. De komende jaren legt Allego snellaadhubs aan voor elektrische voertuigen op de parkeerplaatsen van alle 18 Nederlandse HORNBACH projectbouwmarkten en het servicekantoor in Houten. Op elk laadplein worden minimaal acht laadpalen geplaatst (ieder met twee laadplekken), waarvan vier AC-laders voor langzaam laden en minimaal vier DC-laders voor snelladen. Allego verzorgt daarbij ook het beheer van de laadhubs.

Dubbel duurzaam

Emiel van Steenselen, Head of Business Development, Allego Nederland: “Deze samenwerking sluit precies aan op het laadgedrag dat we in Nederland zien. Naast thuis en op het werk groeit de behoefte aan tussentijds snel bijladen op bestemmingen waar men toch al naartoe wil gaan, zoals de bouwmarkt. Allego voorziet in die behoefte door op deze convenience-locaties snelladers aan te bieden. Zo kun je snel bijladen en je tijd slim besteden.” Smits vult aan: “De uitbreiding van Allego’s laadnetwerk op onze parkeerterreinen, betekent voor onze klanten een groene gemaksservice zonder dat zij kostbare tijd verliezen. Want terwijl ze inkopen doen voor hun project, wordt hun voertuig duurzaam opgeladen.”

Foto: Links Emiel van Steenselen en recht Gerben Hofland