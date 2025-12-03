De Nederlandse horecasector staat onder druk. Stijgende kosten, schaarser personeel en krappe marges zetten ondernemers aan het denken over hun strategie. Tegelijkertijd blijft de gast zich verwachten aan een beleving die kwaliteit, aandacht en sfeer combineert. Het Horecava Trendreport 2026 laat zien hoe ondernemers hierop inspelen en welke trends de toekomst van de horeca vormgeven.

Kwaliteit boven kwantiteit

Een opvallende beweging is de focus op wat het rapport noemt ‘betaalbare luxe’. Luxe betekent niet langer overdaad, maar finesse en aandacht voor detail. Horecaondernemers richten zich op compacte menu’s, slimme processen en efficiënte keukens die tijd en kwaliteit winnen, zonder dat de gast merkt dat achter de schermen bespaard wordt. Het resultaat: een soepeler verloop van service, meer aandacht aan tafel en gerechten die verrassend en zorgvuldig zijn samengesteld. Luxe wordt zo een ervaring die zowel toegankelijk als betekenisvol is.

Gen Z bepaalt de koers richting duurzaam en lokaal

Consumentengedrag verandert ingrijpend, vooral bij Millennials en Gen Z. Waar deze generaties voorheen wekelijks buitenshuis aten, is dit aandeel in twee jaar gehalveerd van 50% naar 25%. Niet vanwege een gebrek aan koopkracht, maar omdat keuzes steeds bewuster worden gemaakt. Jongeren selecteren momenten waarop uit eten gaan écht waardevol is en letten daarbij niet alleen op prijs, maar ook op herkomst, duurzaamheid en kwaliteit. Ze geven vaker de voorkeur aan vega(n), lokaal geproduceerde of circulaire producten en laten zich beïnvloeden door verhalen en online content. Voor horecaondernemers betekent dit dat zichtbaar zijn met een authentiek verhaal en een duurzaam aanbod cruciaal is.

Duurzaamheid en gezondheid zijn steeds vaker leidende principes, niet alleen voor producten maar ook voor dranken. Alcoholvrij drinken groeit explosief en wordt op menukaarten serieus gepositioneerd. Culinaire mocktails, premium thee en alcoholvrije alternatieven worden net zo prominent en smaakvol gepresenteerd als klassieke dranken. Gasten zien dit als volwaardige keuzes die bijdragen aan hun ervaring, en ondernemers merken dat het zowel commercieel aantrekkelijk als winstgevend is.

Technologie helpt personeel en duurzaamheid vooruit

Technologie speelt een sleutelrol in deze transformatie. Digitalisering, data-analyse en slimme tools maken efficiënter werken mogelijk, van voorraadbeheer tot personeelsplanning. AI helpt voorspellen waar en wanneer drukte ontstaat, waardoor personeel en keuken optimaal kunnen worden ingezet. Zo wordt er meer tijd en aandacht gecreëerd voor persoonlijke gastvrijheid. Technologie wordt hiermee geen bedreiging, maar een strategische partner voor hoogwaardige en duurzame horeca.

Premium mediocre verdwijnt

Het trendreport laat ook zien dat de traditionele middenmoot in de horeca onder druk staat. ‘Premium mediocre’: een beetje luxe, een beetje beleving, maar zonder uitgesproken identiteit, verliest terrein. Consumenten kiezen steeds meer voor duidelijke posities: snelle, efficiënte concepten met heldere waarde of juist voor unieke ervaringen met verhaal en vakmanschap. Ondernemers die durven te kiezen voor focus, identiteit en kwaliteit bouwen aan een sterk merk en onderscheiden zich in een competitieve markt.

Daarnaast verschuift het landschap van horecalocaties zelf. Terwijl het aantal locaties daalt, groeien bestaande zaken qua oppervlakte, waardoor meer gasten bediend kunnen worden en processen efficiënter verlopen. Schaal en slimme inrichting stellen ondernemers in staat om in te kopen met voordeel, personeel optimaal in te zetten en technologie rendabel toe te passen. Combinatie van schaal, compactere menu’s en seizoensproducten beperkt verspilling en versterkt de focus op kwaliteit en beleving.

De horeca van morgen: duurzaam, efficiënt en luxe in balans

Kortom, de horeca beweegt richting een toekomst waarin duurzaamheid, efficiëntie en luxe hand in hand gaan. Gasten geven selectiever uit, verwachten beleving en kiezen bewuster voor producten en diensten die waarde en betekenis bieden. Horecaondernemers die hierop inspelen, zetten nieuwe standaarden voor gastvrijheid en positioneren hun bedrijf toekomstbestendig.

Het volledige Horecava Trendreport 2026 biedt nog meer inzichten, trends en voorbeelden van hoe ondernemers kunnen inspelen op veranderend consumentengedrag, technologie en duurzaamheid. Wie deze toekomst wil begrijpen en ervaren, kan terecht op Horecava 2026, van 12 tot en met 15 januari in de RAI Amsterdam.