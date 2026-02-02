In Nederland groeit de behoefte aan nieuwe concepten voor toekomstbestendig grootschalig vastgoed, terwijl de beschikbare ruimte steeds schaarser wordt. Met de oprichting van Log!n bundelen jonge professionals hun kennis en ervaring om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen voor deze ruimtelijke uitdaging. Het nieuwe landelijke netwerk richt zich op innovatie en kennisdeling binnen het industrieel en logistiek vastgoed en verenigt professionals uit uiteenlopende disciplines.

Log!n is een nieuw initiatief dat de volgende generatie professionals in grootschalig bedrijfsvastgoed samenbrengt: talentvolle mensen met een duidelijke drive voor innovatie, duurzaamheid en samenwerking. Het netwerk is opgezet door en voor professionals geboren na 1980 die actief zijn in logistiek en industrieel vastgoed. Doel is om samen te werken aan slimmer ruimtegebruik, duurzame ontwikkelingen en toekomstgerichte vastgoedconcepten.

Samenwerking met DILAS

In de ontwikkeling van het netwerk werkt Log!n nauw samen met DILAS, de branchevertegenwoordiging van de logistieke vastgoedsector. Dankzij deze samenwerking worden actuele thema’s en sectorbrede uitdagingen direct verbonden met de frisse perspectieven van de nieuwe generatie. Zo ontstaat een krachtige wisselwerking tussen strategische inzichten en vernieuwende ideeën uit de praktijk.

“De vraag naar industrieel vastgoed blijft groeien, maar de fysieke ruimte is beperkt. Dat vraagt om nieuwe manieren van denken en organiseren,” zegt Lucas Neerhoff, voorzitter van Log!n. “Door jong en midcareer talent uit verschillende disciplines samen te brengen – van projectontwikkelaars en beleggers tot architecten, aannemers en logistiek dienstverleners – creëren we een krachtig platform voor kennisdeling en innovatie.”

Focus op actuele sectoropgaven

Log!n richt zich op professionals die dagelijks aan complexe projecten werken. Neerhoff: “Onze leden werken aan thema’s als energie, CO₂‑reductie, biobased en circulair bouwen en landschappelijke inpassing. Tegelijkertijd raken de greenfield‑locaties op en worden ook brownfields schaarser. Mogelijk ligt een grotere toekomst in renovatie en upgrading van bestaande panden – dat zijn de vraagstukken waar wij mee aan de slag willen.”

Bestuur

Log!n wordt geleid door een bestuur van jonge professionals uit de sector:

Lucas Neerhoff – voorzitter

Marjolein van Grinsven – secretaris

Job Kuijpers – finance

John Pootjes – relaties

Tom Runhaar (Dilas, Runhaar Connects) is als kwartiermaker aan het netwerk verbonden. Samen zetten zij zich in om Log!n te laten groeien en blijvende impact te maken in de industrie.

Programma

Het netwerk organiseert jaarlijks inspirerende kennis‑ en netwerkevents op bijzondere locaties met een innovatief karakter. De bijeenkomsten worden door leden zelf gehost en bieden ruimte voor inhoudelijke verdieping én persoonlijke ontmoeting. Daarnaast organiseert Log!n jaarlijks een internationale innovatiereis langs toonaangevende projecten, concepten en bedrijven die de toekomst van logistiek vastgoed vormgeven.

Doelgroep

Log!n richt zich op ambitieuze professionals in logistiek en industrieel vastgoed, waaronder:

logistiek dienstverleners

projectontwikkelaars

beleggers en investeerders

aannemers en bouwers

architecten en ontwerpers

parkmanagementorganisaties

innovatieve toeleveranciers en producenten

Per organisatie kunnen maximaal twee leden deelnemen, wat zorgt voor een hechte en betrokken community.

Kickoff op 12 maart

Op 12 maart vindt de officiële kickoff plaats, waar geïnteresseerde professionals kennismaken met het netwerk en mee kunnen denken over de inhoud en vorm van Log!n. De bijeenkomst markeert de start van een ambitieus programma gericht op concrete sectorinnovatie.