Terwijl de druk op het stroomnet toeneemt, laat Hoppenbrouwers Dongen zien dat beperkte energieaansluitingen groei niet in de weg hoeven te staan. In samenwerking met Hercuton is een hypermodern pand gebouwd, waarin slimme energieoplossingen en toekomstbestendige techniek samenkomen. Dit nieuwe onderkomen versterkt Hoppenbrouwers’ rol in elektrotechnische- en beveiligingsoplossingen voor utiliteitsgebouwen, zonder grote afhankelijkheid van het net.

Ruimte voor groei en slimme techniek

Met 2.500 vierkante meter verdeeld over drie verdiepingen krijgt Hoppenbrouwers Dongen de ruimte om verder te groeien. De extra werkruimte maakt het mogelijk om klanten beter te bedienen, technologische innovaties sneller door te voeren én nieuwe werkgelegenheid te creëren in de regio.

Jaap Schaffelaars, vestigingsleider Hoppenbrouwers Dongen: “Voor onze medewerkers betekent dit pand een frisse, comfortabele en toekomstbestendige werkplek. Een plek om prettig samen te werken, tegroeien en bij te dragen aan de techniek van morgen. Tegelijkertijd kunnen we onze dienstverlening verder versterken en beter inspelen op marktontwikkelingen.”

Nu de bouw is afgerond, bevindt de nieuwe vestiging zich in de afrondende fase van inrichting en voorbereiding op ingebruikname. Vanaf begin mei zullen de eerste teams hun intrek nemen in het pand. De verwachting is dat de locatie eind mei volledig operationeel zal zijn. De officiële opening staat gepland op vrijdag 13 juni, waarbij Hoppenbrouwers het moment samen met medewerkers en partners feestelijk zal vieren.

Bouwen mét het energienet in plaats van ertegenin

Bij de realisatie van het nieuwe pand in Dongen stond niet alleen extra ruimte centraal, maar vooral een toekomstbestendige manier van bouwen. In een regio met beperkte energieaansluitingen was een slimme strategie nodig om de bedrijfsvoering 24/7 draaiende te houden zonder overbelasting van het net. Het pand beschikt over 224 zonnepanelen en een accupakket van 200 kWh, waarmee opgewekte energie slim wordt opgeslagen en ingezet. Een centrale elektrische warmtepomp zorgt voor duurzame

verwarming en koeling. Dankzij technieken zoals curtailment en dynamic load balancing wordt de energievraag afgestemd op het beschikbare aanbod. Dit brengt Hoppenbrouwers een stap dichter bij haar ambitie om in 2030 volledig CO₂-neutraal te zijn in haar directe uitstoot.

Ron Drijver, commercieel manager bij Hercuton: “Bij de bouw van dit pand ging het niet alleen om extra vierkante meters, maar om een totaalplaatje: een toekomstbestendig duurzaam ontwerp, hoogwaardige materialen en slimme energieoplossingen. Er is echt vanaf begin tot eind samengewerkt om dit resultaat te bereiken. Dit gebouw laat zien dat je, ook met uitdagingen zoals netcongestie, een moderne en flexibele werkomgeving kunt realiseren.”

Uitdaging en oplossing

Hoppenbrouwers verwierf begin 2023 het stuk grond waar nu het nieuwe pand op is gehuisvest, maar tijdens de voorbereidingen bleek dat de energieaanvraag was verlopen. Door netcongestie kreeg het pand slechts 3×80 ampère toegekend – nét genoeg voor een warmtepomp en één laadpaal. “Je krijgt zo’n uitdaging op je bord, maar wij dachten meteen: dit gaan we oplossen”, vertelt Henny de Haas, CEO van Hoppenbrouwers. “Het draait niet om méér stroom krijgen, maar om slimmer omgaan met wat je hebt. Dat we nu in dit pand staan, laat zien wat er mogelijk is als je vooruitdenkt en keuzes durft te maken. Dit is voor mij hét bewijs dat wij als bedrijf niet wachten tot de omstandigheden ideaal zijn, maar dat we ze zelf creëren. Dáár zit onze kracht.”