Op het terrein van Royal FloraHolland in Aalsmeer is in februari gestart met de fundering van de Flora Energy Plant. Daarmee zetten we een belangrijke stap richting een volledig aardgasloze en toekomstbestendige warmtevoorziening. In de Flora Energy Plant komt de grootste lucht/water-warmtepomp van Nederland. Deze warmtepomp verwarmt straks een derde deel van de hub Aalsmeer duurzaam. Dat is een oppervlakte van ongeveer 300.000m2, zo’n 35 voetbalvelden.

Grootste lucht/water-warmtepomp van Nederland

“De Flora Energy Plant is een van onze meest innovatieve energieprojecten”, zegt Coen Meijeraan, manager Real Estate & Facility Management. “De grootste lucht/water-warmtepomp van Nederland wekt hier straks duurzaam warmte op, waardoor ons gasverbruik drastisch wordt teruggebracht. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze ambitie om het energieverbruik te verduurzamen en de CO₂-uitstoot te verlagen”.

Nieuwe koelcel voor warmte

Naast de bouw van de Flora Energy Plant wordt er ook gewerkt aan andere initiatieven. We bouwen namelijk op dit moment ook een nieuwe koelcel in de bestaande bebouwing. Deze koelcel is essentieel voor orderpicken, onze vernieuwde en efficiënte manier van verdelen van onze producten. De vrijgekomen warmte bij het maken van de kou voor in de koelcel benutten we maximaal door de warmte uit de koelmotoren te hergebruiken in het verwarmingssysteem. Ook dit draagt sterk bij aan het verminderen van ons gasverbruik. Samen leveren de warmtepomp en de warmteterugwinning op de koelcel een besparing op van 3 miljoen m³ gas per jaar. Dit staat gelijk aan het verbruik van bijna 3.000 huishoudens

Meer duurzame projecten

De verduurzaming van Hub Aalsmeer stopt hier niet. We werken hard aan meerdere projecten voor een duurzamere toekomst. Denk aan het benutten van restwarmte uit andere bronnen, de volledige overstap naar ledverlichting in alle gebouwen en het plaatsen van nog meer zonnepanelen waar dat kan. Deze aanpak voeren we niet alleen in Aalsmeer door, maar ook op onze hubs in Rijnsburg en Naaldwijk.

Duurzaamheid als structurele koers

Met de Flora Energy Plant en onze andere initiatieven zetten we stevig in op duurzame innovatie. We bewegen richting klimaatvriendelijke, energiezuinige en toekomstbestendige hubs. We brengen onze hubs stap voor stap dichter bij een volledig CO₂-neutrale bedrijfsvoering in 2050. Dit doen we in het belang van onze klanten, collega’s, de hele sierteeltsector en natuurlijk het milieu.