Namens Provincie Noord-Holland heeft gedeputeerde Rosan Kocken de nieuwe Solar Carport bij het Vomar-distributiecentrum in Alkmaar officieel geopend. Deze installatie levert niet alleen duurzame energie op, maar speelt ook een cruciale rol in het verlagen van het energieverbruik op locatie en biedt volop mogelijkheden voor verdere elektrificatie van het transport en andere processen.

Met 828 zonnepanelen en een vermogen van 455,4 kWp wekt de Solar Carport jaarlijks 420.000 kWh op, vergelijkbaar met het energieverbruik van 200 huishoudens. De opgewekte zonnestroom wordt direct ingezet om het verbruik op locatie te verlagen. Daarnaast is de carport uitgerust met 24 laadpunten voor elektrische voertuigen en is de middenspanningsinfrastructuur voorbereid om in de toekomst 10 elektrische trucks gelijktijdig te laden.

Dankzij de toevoeging van de Solar Carport beschikt het distributiecentrum nu over een totaal opgesteld vermogen van 4,3 MWp. Hiermee wordt jaarlijks circa 3,7 miljoen kWh aan duurzame energie opgewekt, waarmee een groot deel van het totale energieverbruik van het distributiecentrum lokaal wordt gecompenseerd. Deze duurzame opwek maakt Vomar klaar voor verdere elektrificatie van transport en een toekomstgericht energiebeleid.

Gedeputeerde Rosan Kocken: “We moeten zorgvuldig met onze ruimte omgaan en dan is het hartstikke mooi om een parkeerterrein deze tweede bestemming te geven! Dat stimuleren we graag als provincie, want de opwek van zonne-energie is belangrijk, daarom openden we in 2022 deze subsidie om dat voor elkaar te krijgen.”

Met de realisatie van deze Solar Carport zetten Hoorne Vastgoed en Vomar Voordeelmarkt een belangrijke stap in het verduurzamen van logistiek en energieverbruik. Het project laat zien hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan in de energietransitie.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Uitvoeringsregeling subsidie Zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland 2022, verstrekt door de provincie Noord-Holland.