Hoogtepunten zevende editie Week van de Circulaire Economie

In Nederland groeit de circulaire economie als kool. Om deze koers te blijven varen is het belangrijk om elkaar te inspireren. Daarom zetten van maandag 7 februari tot en met zaterdag 12 februari circulaire ondernemers hun deuren wagenwijd open tijdens de zevende editie van de Week van de Circulaire Economie. Meer dan tweehonderd ondernemers tonen tijdens evenementen door heel Nederland hoe zij werken aan circulair ondernemerschap. Van circulaire HUB’s in onder andere Amsterdam, Oosterwolde en Eindhoven met een weekprogramma, tot losstaande events in bijvoorbeeld Ede, Winterswijk en Lutten. Circulaire koplopers en starters uit verschillende branches zoals vastgoed, fashion en de maakindustrie delen hun succesformules, misstappen en producten. Allemaal bedoeld om professionals te inspireren hoe zij hun volgende circulaire stappen kunnen zetten. Ook voor consumenten is er veel te beleven in de vorm van workshops en inspiratiesessies om in hun eigen leven meer circulaire keuzes te maken.

Hieronder tien evenementen voor ondernemers en/of consumenten die de moeite waard zijn om op de agenda te zetten!

1. Circl, hoofdkwartier van de Week van de Circulaire Economie

Op 7 februari trapt Circl haar programma af met de documentaire ‘Going Circular’ (van de makers van ‘My Octopus Teacher’) waarin James Lovelock (onafhankelijk onderzoeker), Arthur Huang (engineer en designer), Janine Benyus (bioloog en onderzoekschrijver) en John Fullerton (onconventionele econoom en impactinvesteerder) laten zien dat de circulaire economie essentieel is voor onze toekomst. Na de documentaire kunnen bezoekers meepraten over de circulaire kansen voor de Nederlandse economie tijdens een tafelgesprek. Meer inspiratie volgt de dag erna met Marcelien Bos de Koning (olympisch wedstrijd zeilster). Tijdens een workshop: Leven met het water vertelt de zeilster wat we van het water kunnen leren voor het inrichten van een nieuwe, circulaire economie. Bekijk hier het verdere programma van Circl tijdens de Week van de Circulaire Economie.

Maandag 7 februari – vrijdag 11 februari

Circl, Gustav Mahlerplein 1B in Amsterdam

Meer informatie: Circl

2. Rondleiding circulair interieur

Je krijgt een rondleiding door ‘Your Circular Space’, een circulaire interieurstand volledig gemaakt van reststromen. Circulair bouwen vergt een nieuwe manier van denken en werken. Zowel van de klant, als van de ontwerper en de bouwer. Maar hoe breng je dat in de praktijk? Kom kijken!

Maandag 7 februari, 13:00 – 14:00 uur

Fair Plaza, Beesdseweg 5 in Culemborg

Meer informatie en reserveer je plek: Rondleiding circulair interieur

3. Expositie: rethinking plastic

Plastic is een milieuprobleem, maar een wereld zonder plastic lijkt onmogelijk. Hoe kunnen we anders kijken naar en omgaan met plastic, ’s werelds meest verguisde materiaal? Tijdens deze expositie laat Yksi Expo dit op een verrassende en prikkelende manier zien.

Dinsdag 8 februari, woensdag 9 februari, donderdag 10 februari, vrijdag 11 februari en zaterdag 12 februari 11:00 – 18:00 uur

Yksi Expo, Torenallee 22-04 in Eindhoven

Meer informatie en reserveer je plek: Rethinking Plastic

4. Samen duurzaam dromen

Jouw slaapkamer is jouw eigen persoonlijke nestje, daarom verwelkomt Bedaffair je graag om je eigen gepersonaliseerde bio-based circulaire kussen te maken. Ook geven ze je een unieke Bedaffair Tour! Bedaffair is de enige Nederlandse authentieke ambachtelijke fabrikant van bio-based circulaire matrassen en heeft een eigen showroom in Heemstede. Je krijgt tips om je slaap te verbeteren en zet de eerste stap naar duurzaam dromen met jouw circulaire kussen.

Dinsdag 8 februari, 17:00 – 18:30 uur

Bedaffair, Cruquiusweg 27A in Heemstede

Meer informatie en reserveer je plek: Samen duurzaam dromen

5. Tentoonstelling ‘Weggooien? Bestaat niet!’

In 2050 wil Utrecht als stad volledig circulair zijn. De tentoonstelling in de ontvangsthal van het stadskantoor toont hoe Utrechtse bedrijven, kunstenaars en de gemeente met dit thema bezig zijn. De tentoonstelling is de hele week te zien, dus genoeg momenten om te komen kijken!

Maandag 7 februari, dinsdag 8 februari, woensdag 9 februari, donderdag 10 februari, vrijdag 11 februari en zaterdag 12 februari

Stadskantoor Utrecht, Stadsplateau 1 in Utrecht

Meer informatie en reserveer je plek: ‘Weggooien? Bestaat niet!’

6. Workshop: hergebruik je jeans

Sla twee vliegen in één klap door je jeans te hergebruiken: goed voor het milieu en leuk om te maken. Tijdens deze workshop wordt een reeks inspirerende voorbeelden geboden een leer je hoe je kledingstukken kunt herontwerpen met gebruikte kleding. We kunnen het milieu en onze economie helpen als we minder onnodige kleding kopen!

Vrijdag 11 februari, 09:00 – 13:30 uur

OML FASHION.EU, Posthoornstraat 17 in Rotterdam

Meer informatie en reserveer je plek: Hergebruik je jeans

7. Hightech & circulair metaalrecycling

Als een van de meest toonaangevende metaalrecylcingsbedrijven ter wereld vervult Riwald Recycling een spilfunctie als leverancier in de circulaire keten van duurzaam materiaalgebruik wereldwijd. Ze recyclen materialen tot meer dan 150 soorten duurzame grondstoffen. Tijdens dit evenement geeft de directie en de duurzaamheidsafdeling een kijkje in de keuken bij de vestiging in Almelo.

Woensdag 9 februari

Riwald Recycling, Buitenhave Oostzijde 2 in Almelo

Meer informatie en reserveer je plek: Hightech & circulair metaalrecycling

8. Bouw: bouwstenen bij schaarste

Stagnatie in de levering van bouwmaterialen is geen toeval meer. Zelfs de vraag naar gebruikt hout is groter dan het aanbod. Hoe gaan we (ver)bouwopgaven te lijf? Nederland moet in 2030 immers naar 50% circulair. Volg het gesprek, dat onder andere gaat over slimme verbindingen die te demonteren zijn, samenwerking als essentie van circulaire bouw en zorgen hoe bouwmaterialen beschikbaar blijven.

Maandag 7 februari, 14:00 – 15:00 uur

Online

Meer informatie en reserveer je plek: Bouw: bouwstenen bij schaarste

9. PHA: een nieuw soort bioplastic

PHA is een nieuw soort bioplastic dat gemaakt kan worden uit reststromen en geschikt is voor verpakkingen en producten wereldwijd. PHA kan gemaakt worden uit biomassa reststromen, zoals oud frituurvet, rioolslib en zelfs CO₂ of methaan. Door middel van spuitgieten, thermoformen of folie blazen kan het nu al ingezet worden voor onder andere verpakkingen (denk aan snoepverpakkingen en chipszakken), producten of 3d-printen. Een doorbraak dus in de wereld van plastic, waar je alles over hoort tijdens dit evenement!

Vrijdag 11 februari van 09:00 – 13:00 uur

Green Serendipity, Diemerparklaan 25 in Amsterdam

Meer informatie en reserveer je plek: PHA: een nieuw soort bioplastic

10. Webinar circulaire zonneparken

In 2020 werden maar liefst 8.9 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd en dat is goed nieuws voor de energietransitie. Juist door deze enorme vraag naar zonnepanelen is het belang van circulaire zonneparken en -panelen alleen maar groter. Wil je meer weten over het potentieel hiervan en bijdragen aan doorbraakprojecten in deze sector? Doe mee met het webinar circulaire zonneparken!

Vrijdag 11 februari, 09:00 – 10:30 uur

Online

Meer informatie en reserveer je plek: Webinar circulaire zonneparken

Bekijk de volledige agenda op: https:// deweekvandecirculaireeconomie. nl

Foto: Circl in Amsterdam, het hoofdkwartier van de zevende editie van de Week van de Circulaire Economie.