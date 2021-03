Hollander Techniek en Apenheul werken samen aan duurzaamheidsambities

Hollander Techniek en Stichting Apenheul tekenden onlangs een partnerovereenkomst. De twee Apeldoornse bedrijven gaan elkaar helpen bij het realiseren van hun ambities op het gebied van duurzaamheid. Hollander Techniek realiseert het komende jaar onder andere LED-verlichting in verschillende gebouwen op het apenpark.

Twee Apeldoornse bedrijven die op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben: natuurpark Apenheul en technisch dienstverlener Hollander Techniek. Toch gaat de samenwerking heel ver terug en zijn er meer overeenkomsten dan je denkt. Rob Beekhuis, Financieel directeur bij Hollander Techniek: “We voelden aan alles dat er meer is tussen Apenheul en Hollander Techniek dan ‘enkel’ een klantrelatie. Onze ambities en waarden raken elkaar op meerdere punten. Duurzaamheid en aandacht voor het milieu zijn belangrijke thema’s binnen Hollander Techniek. Bij Apenheul is natuureducatie een belangrijk thema en is de ambitie om een zo duurzaam mogelijk park te ontwikkelen groot. Als technisch dienstverlener kunnen wij een grote bijdrage leveren aan het realiseren hiervan. Daarmee helpen we Apenheul, maar geven we ook invulling aan onze eigen doelstellingen op dit vlak.”

Liefde voor de natuur

Roel Welsing, Algemeen directeur Apenheul, voegt hieraan toe: “Naast onze missie waarin de liefde voor natuur centraal staat, voelen we bij Apenheul een maatschappelijke verantwoordelijkheid die breder is. Een verantwoordelijkheid die zich niet alleen richt op wát we doen en waar we voor staan, maar ook hóe we onze missie waarmaken. Namelijk op de meest duurzame manier. Dat uit zich in de duurzame relaties die wij aan gaan met onze partners en in de oplossingen die zij ons bieden. Op het gebied van techniek hebben we in Hollander Techniek al jaren een goede partner gevonden. Zij denken met ons mee in het verduurzamen van ons park.”

Blijven vernieuwen

De partnerovereenkomst komt voor Apenheul op het juiste moment nu het park door de corona-pandemie met tegenvallende resultaten te maken heeft en alle steun welkom is. “Samenwerken met onze klanten vinden wij erg belangrijk. Wanneer een goede klant het zwaar heeft, denken wij graag mee over oplossingen. We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren”, aldus Beekhuis. Welsing vult aan: “Stichting Apenheul wil ook in moeilijke tijden blijven vernieuwen. Deze samenwerking komt dus extra goed uit”.

LED-verlichting

Welsing: “Eén van onze ambities is om alle verlichting op het park te vervangen door duurzame LED-verlichting waardoor het energieverbruik fors daalt. Op deze manier willen we ook liefde voor dieren en natuur stimuleren bij onze bezoekers om zo de druk op de natuur te voorkomen of te beperken.”