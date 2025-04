Nu ruim 135.000 Nederlanders zich hebben aangesloten bij een massaclaim tegen de overheid vanwege het stopzetten van de salderingsregeling, spreekt Holland Solar zich nadrukkelijk uit tegen deze actie. De branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector benadrukt dat het beëindigen van de salderingsregeling altijd voorzien was en wijst op de noodzaak om nú te investeren in de volgende stap van de energietransitie: het stimuleren van eigen verbruik via de flexbonus.

In veel Europese landen, waaronder Duitsland, België, Zweden en Denemarken, is de salderingsregeling inmiddels afgeschaft. Nederland is een van de laatste landen waar je nog mag salderen. In Nederland zijn nu meer dan drie miljoen huishoudens met zonnepanelen. Het structureel salderen van zonnestroom blijft op termijn niet houdbaar, stelt Holland Solar. Het houdt het elektriciteitsnet onnodig onder druk en stimuleert consumenten onvoldoende om stroom op het juiste moment zelf te gebruiken. Wijnand van Hooff, directeur Holland Solar: “We begrijpen dat het wegvallen van de salderingsregeling vragen oproept bij mensen die in zonnepanelen hebben geïnvesteerd. Maar de massaclaim is niet de oplossing. De regeling zou altijd stoppen. Het is nu tijd om vooruit te kijken en consumenten te helpen om hun zelf opgewekte stroom slimmer te gebruiken.”

Flexbonus als alternatief

Holland Solar pleit daarom voor een alternatief: de flexbonus. Dit nieuwe instrument beloont huishoudens die hun zelf opgewekte zonnestroom direct gebruiken of opslaan, bijvoorbeeld in een thuisbatterij of door slimme inzet van een warmtepomp of elektrische auto. Van Hoof: “Met een flexbonus helpen we mensen om hun energie zelf te verbruiken en zo hun energierekening te verlagen. Dit maakt het weer aantrekkelijk voor mensen om te investeren in zonne-energie en voorkomt ook netcongestie.”

Toekomstgerichte energietransitie

Volgens Holland Solar is het van groot belang om consumenten te ondersteunen bij deze omslag. De branchevereniging roept het kabinet op om werk te maken van de flexbonus en deze uiterlijk per 2027, gelijktijdig met het stopzetten van de salderingsregeling, in te voeren.