Holland & Barrett presenteert vernieuwde verzorgingslijn van De Tuinen in een volledig recyclebare verpakking

Deze maand lanceert Holland & Barrett de gerestylede verzorgingslijn van De Tuinen. Al meer dan 40 jaar is De Tuinen een vertrouwd merk voor natuurlijke verzorgings- en voedingsproducten. Het merk introduceert een nieuw logo, 100% recyclebare verpakkingen en verbeterde formules. Met deze innovatie verwachten zij nog meer klanten te verblijden met hun producten.

De Tuinen kent een rijke geschiedenis in Nederland. In 1981 opende Willem van Vondelen de eerste winkel; ‘De Tuin van Babylon’ in het centrum van Den Haag. Alles werd hier met de hand en met zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten gemaakt. Na de overname door Holland & Barrett in 2015 is de liefde voor de natuur onder deze naam onveranderd gebleven. De Tuinen is tot de dag van vandaag een hoogstaand en onmisbaar merk binnen het assortiment van Holland & Barrett.

De Tuinen was na vele jaren hetzelfde design, toe aan vernieuwing en een verfrissende look & feel. De verzorgingslijn wordt vanaf nu gepresenteerd in een nieuwe verpakking. De vernieuwde producten zijn zowel intrinsiek als extrinsiek verbeterd en voldoen aan hoge standaarden als het gaat om de ingrediënten. De verpakkingen zijn gemaakt van 100% recyclebaar materiaal en daarnaast worden alle producten van De Tuinen lokaal, in Nederland geproduceerd. Ook worden alle verpakkingen in Europa gemaakt, waardoor de CO₂-uitstoot aanzienlijk wordt verminderd.

Het design van de producten is ontwikkeld met de kernwaarden van De Tuinen in gedachte. De kracht van de natuur, de ingrediënten en de authenticiteit zijn de belangrijkste uitgangspunten. Duurzaamheid is één van de belangrijkste pijlers van Holland & Barrett en met de volledig recyclebare verpakkingen van De Tuinen komt dit opnieuw goed tot zijn recht.