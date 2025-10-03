Op donderdag 2 oktober viert Hogeschool Utrecht de plaatsing van een innovatieve biovergister. Deze installatie zet groente-, fruit- en etensresten (gfe) om in biogas en draagt zo bij aan een duurzamere campus. Daarnaast fungeert de biovergister als proeftuin voor onderwijs en onderzoek én als inspirerend voorbeeld voor de regio. Zo laat Hogeschool Utrecht zien hoe zij haar duurzaamheidsambities en missiegedreven opgaven in de praktijk brengt.

Door lokaal gfe-afval om te zetten in biogas, ontstaat een duurzame bron voor groene energie. Dit past in de bredere doelstelling van de HU om in 2030 energieneutraal te zijn. Hoofddocent Chemie en Chemische Technologie Hermen Bollemaat: “In eerste instantie zal het biogas worden omgezet in elektriciteit. Omdat de HU alleen nog gas afneemt voor haar laboratoria, wordt de komende tijd onderzocht hoe de HU met behulp van de biovergister geheel van het gasnet af kan. Momenteel loopt er een haalbaarheidsstudie naar een bredere inzet van het biogas op het USP, in samenwerking met onze partners, waaronder Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.”

Schaalmodel voor steden

Maar de vergister heeft méér impact dan alleen verduurzaming. Het is ook een (hoge)schoolvoorbeeld van interdisciplinaire samenwerking: techniek, communicatie, onderwijs en onderzoek komen hier samen. Hermen: “De biovergister biedt studenten en onderzoekers een proeftuin om te leren, experimenteren en innoveren, en zo bij te dragen aan oplossingen voor complexe duurzaamheidsvraagstukken.” Het Utrecht Science Park is daarvoor de perfecte plek, stelt Arjan Brenkman, opleidingsmanager Chemie en Chemische Technologie: “De campus is overzichtelijk en afgebakend, en daardoor een schaalmodel voor hoe wijken, steden en zelfs landen circulair ingericht kunnen worden. Hoe gaaf is het dan dat je als student tijdens je opleiding hier al aan kunt bijdragen!”

Meer dan techniek

De biovergister biedt niet alleen kansen om te leren op technologisch gebied. Zo spelen er ook juridische, logistieke en sociale vraagstukken rond het systeem. Hoe organiseer je de inzameling van het bioafval? Welke afspraken zijn nodig om dit systeem eerlijk en efficiënt te laten werken? En hoe zorg je dat medewerkers en studenten hun afval zo scheiden dat de vergister optimaal presteert? Zo hebben studenten al bijgedragen aan een kant-en-klaar logistiek plan om het gfe-afval van de foodcourts als brandstof te gebruiken en werken studenten aan het project vanuit de opleidingen Communicatie, Communication & Multimedia Design en Technische Bedrijfskunde.

Gedeelde ambities

De biovergister is een doorontwikkeling van eerdere prototypes. Het interdisciplinaire onderzoek en onderwijs is een initiatief van de opleiding Chemische Technologie in het Institute for Life Sciences & Chemistry van Hogeschool Utrecht. Bekijk ook de HU Story die hierover is gemaakt. Het HU-lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry hielp bij het onderzoek naar verbreding en optimalisatie van het vergistingsproces. De startup CIRC is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het systeem, en met een bijdrage uit het Ondernemersfonds Utrecht wordt de rol van de vergister in de energiemix van de Utrecht Science Park campus onderzocht. Kortom, veel partijen komen hier samen in hun gedeelde ambities voor een circulaire samenleving.

Tastbare stap

“We laten hier samen zien hoe een circulaire en energieneutrale wereld er in de praktijk uit kan zien”, stelt Hermen. “Het is een tastbare stap richting een duurzame toekomst, met het Utrecht Science Park en Hogeschool Utrecht als bruisende proeftuin én voorbeeld voor de rest van Nederland.”

Foto: Kees Rutten, Trajectum