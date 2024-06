Het gloednieuwe vers distributiecentrum in Deventer heeft het BREEAM-NL duurzaamheidscertificaat met Excellent score ontvangen. Bij de ontwikkeling van het nieuwe distributiecentrum hebben duurzaamheidseisen een belangrijke rol gespeeld. Zo is het gebouw en het omliggende terrein circulair en natuur-inclusief ontworpen. Daarnaast is er een eigen zonnestroominstallatie van ruim 14.000 zonnepanelen.

Björn Bertrand, Vastgoed directeur PLUS, Tony Vendrig, Supply Chain directeur PLUS Adriaan Molenschot, Managing director van ontwikkelaar HVBM Vastgoed en Willem van der Meijden Commercial director van HVBM Vastgoed ontvingen het certificaat uit handen van Roy Bruggeman van architect en BREEAM Expert Quadrant4.

Björn Bertrand: “Vanaf het begin hebben we een distributiecentrum willen realiseren dat niet alleen meer efficiëntie brengt, maar ook voldoet aan hoge duurzaamheidseisen. Deze BREEAM certificering laat zien dat we mede dankzij alle bouwpartners goed in die opzet zijn geslaagd.”

Hoge duurzaamheidseisen

De meest in het oog springende duurzaamheidsmaatregel is wellicht wel de eigen zonnestroominstallatie van ruim 14.000 zonnepanelen. Zij hebben een geïnstalleerd vermogen van 8 MWp, waarmee jaarlijks ruim 7 miljoen kWh aan zonnestroom wordt opgewekt. Voor medewerkers creëerde PLUS een prettige en sfeervolle werkomgeving, met veel daglicht en een fijn klimaat. Daarnaast is er een score van 100% behaald op het gebied van afvalmanagement en is hoog ingezet op waterbesparende voorzieningen. In het bijzonder is er gekeken naar de landschappelijke inpassing en natuur-inclusiviteit. De toegepaste materialen van de binnen afwerking hebben een minimale uitstoot van schadelijke stoffen. Alles bij elkaar heeft dit geresulteerd in deze een BREEAM-Excellent score.

Over DC Deventer

DC Deventer is 77.000 m² groot en staat op een kavel ter grootte van ruim 13 hectare. Het is daarmee drie keer zo groot als het huidige distributiecentrum. In het pand liggen 3.500 unieke versproducten. Het distributiecentrum is een ontwikkeling van HBC, een samenwerking tussen HVBM Vastgoed en Bruil Bouw Groep.