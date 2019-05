Hoe duurzaam is onze welvaart? – Nederland en de Sustainable Development Goals

‘We kunnen, maar zullen we ook?’ vroeg Anja van den Dolder , Wethouder van Hellendoorn en Sustainable Development Goals (SDGs) ambassadeur Overijssel. Met deze vraag zette zij de toon van de presentatie van het CBS-rapport ‘ Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019 ’ en de derde SDG Rapportage ‘ Nederland Ontwikkelt Duurzaam ’ in Nieuwspoort in Den Haag.

Meer dan 200 vertegenwoordigers uit de overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij gingen met elkaar in debat over de vraag: ‘Hoe duurzaam is onze welvaart?’ Bart Romijn van Partos , de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, was scherp over het ‘hink, stap, sprong’-beleid van de Nederlandse overheid als het gaat om de SDGs. ‘Er wordt veel gehinkt, gelukkig worden er wel stappen gezet, zoals de invoering van de SDG-toets en de inzet voor hernieuwbare energie, maar de sprong moet nog komen.’

Jan-Pieter Smits , Statistisch onderzoeker en projectleider Monitor Brede Welvaart bij CBS presenteerde de Monitor Brede Welvaart, waarin dit jaar de SDG-rapportage is meegenomen. Naast een aantal positieve ontwikkelingen, schetste Smits ook een aantal thema’s waar Nederland op achterblijft. Smits: ‘laat ik zeggen dat hier nog een enorm groeipotentieel ligt.’

Sandra Phlippen , hoofd Nederland bij het Economisch Bureau van ABN AMRO benoemde het spanningsveld tussen onze welvaart en de mondiale voetafdruk van Nederland. “De pijnlijke realiteit is dat successen op een van de doelen een negatieve impact kunnen hebben op een ander SDG doel of elders.” Zij bepleitte daarom dat het goedkoper moet worden voor burgers om de verduurzaming van ieders huishouding mogelijk te maken. Die prijsprikkel moeten we voor elkaar krijgen.

‘Het is indrukwekkend wat we in Nederland hebben bereikt’, aldus Hugo von Meijenfeldt , Nationaal Coördinator voor de SDG’s, ‘maar ik lig ‘s nachts nog steeds wakker van hoe we er nu voor staan. Hoe is het mogelijk dat het milieu nog steeds onderaan staat? En ook die mondiale voetafdruk van Nederland zit mij heel erg dwars. Kijk naar de effecten van ons handelen voor andere landen en toekomstige generaties. Volgend jaar moeten we met een nog veel beter verhaal komen’.