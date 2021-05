H&M start met vermelding van milieuimpact bij producten

H&M start vanaf vandaag, donderdag 27 mei, met het toepassen van milieuprestatiescores bij producten. Hiermee gaat het merk de verschillen weergeven van de impact op het milieu van duurzamer verkregen materialen in vergelijking met de conventionele variant hiervan. Met de ‘Higg Index Duurzaamheidsscore’ krijgen klanten per product gedetailleerde, onafhankelijke beoordeelde scores te zien op basis van waterverbruik, de opwarming van de aarde, het gebruik van fossiele brandstoffen en watervervuiling. H&M is een van de allereerste merken die de Higg Index Duurzaamheidsscore toepast.

“We zijn verheugd om een start te kunnen maken met deze nieuwe tool, waarmee we kunnen laten zien wat de impact van duurzamere materialen is tegenover hetzelfde materiaal gemaakt op een conventionele manier is. De lancering van deze eerste versie is een belangrijke mijlpaal, want we zijn ervan overtuigd dat deze transparantie een belangrijke rol speelt bij het verduurzamen van de fashionindustrie. Deze tool wordt steeds verder ontwikkeld, zodat we in de nabije toekomst nog meer achtergrondinformatie over sociale- en milieuaspecten met onze klanten kunnen delen”, zegt Pascal Brun, head of sustainability bij H&M.

Hoe werkt het?

Producten krijgen een score toegekend van ‘basis’, 1, 2 of 3, waarmee wordt aangeven wat de impact op het milieu is van de materialen die gebruikt zijn om het item te maken. Hierbij krijgen conventionele materialen de score ‘basis’. Items die gemaakt zijn van materialen die in vergelijking met hun conventionele variant minder impact op het milieu hebben (bijvoorbeeld gerecycled katoen vergeleken met conventioneel katoen), krijgen de scores 1, 2 of 3, waarbij 3 staat voor de minste impact.

Onafhankelijk geverifieerde gegevens

Aan de totstandkoming van de Higg Index is de afgelopen jaren gezamenlijk gewerkt door fashion retailers en duurzaamheidsexperts wereldwijd. De scores zijn opgesteld en vastgelegd in de ‘Higg Index Sustainability Profiles’ van de Sustainable Apparel Coalition (SAC) en zijn gebaseerd op onafhankelijk geverifieerde gegevens van de Higg Materials Sustainability Index (MSI).

Vanaf vandaag is de Higg Index Duurzaamheidsscore in Europa en de VS op HM.com beschikbaar bij een eerste aantal producten. De komende maanden wordt dit steeds verder uitgebreid. Met de H&M-app kunnen klanten in de fysieke winkels van H&M de informatie opzoeken door middel van het scannen van de streepjescode.

Transparantie bij H&M

Door open en transparant te zijn over waar en waarvan producten gemaakt worden, wil H&M een voorbeeld en voorloper zijn in de industrie, en klanten helpen om duurzamere keuzes te maken. In 2013 was de H&M-groep het eerste wereldwijde fashionmerk dat de leverancierslijst online publiceerde, een lijst die voortdurend wordt ge-update. In 2019 was H&M het eerste grote fashionmerk dat met de ‘Transparancy layer’ bij alle producten informatie over herkomst, materialen en duurzaamheid laat zien. Deze transparantie wordt met de Higg Index vanaf nu nog verder opgeschaald.

*De Sustainable Apparel Coalition (SAC) is een wereldwijde multi-stakeholder non-profit organisatie. De SAC is opgericht in 2010 en heeft wereldwijd meer dan 250 leden, waaronder merken en retailers, fabrikanten, academici, consultants, regeringen en ngo’s. H&M-groep is founding member van de SAC. De Higg Index is onderdeel van het transparantieprogramma van de SAC.

Klik hier voor een voorbeeld en hier voor meer informatie.