Avantium N.V., een toonaangevende technologieleverancier in hernieuwbare chemie, kondigt aan dat het gaat samenwerken met PANGAIA, een purpose-driven materiaalwetenschap- en kledingbedrijf. In het kader van deze samenwerking zal PANGAIA het plantaardige en recyclebare materiaal PEF (polyethyleen furanoaat) van Avantium kopen voor gebruik in hun kledingcollectie met als doel fossielvrije en recyclebare materialen en producten te creëren. PEF wordt gemaakt van FDCA (furaandicarbonzuur), dat geproduceerd zal worden in Avantium’s FDCA Flagship Plant. Deze eerste commerciële faciliteit ter wereld voor FDCA is momenteel in aanbouw in Delfzijl (Nederland) en de grootschalige productie zal in de tweede helft van 2024 van start gaan.

PEF van Avantium is een 100% plantaardig polymeer met een breed scala aan toepassingen zoals flessen en verpakkingen, films en textiel. Het afgelopen jaar heeft Avantium zich meer gericht op de ontwikkeling van PEF voor vezels en garens, die gebruikt kunnen worden in verschillende toepassingen waaronder mode. Vezels op basis van PEF kunnen PET-vezels vervangen, die in 2021 goed waren voor ~54% van de wereldwijde vezelproductie (60,5 miljoen ton). PEF past in de huidige polyesterinfrastructuur voor zowel productie als recycling en biedt een schaalbare toekomst voor hernieuwbare alternatieven voor uit fossiele brandstoffen gewonnen PET. Vezel op basis van PEF heeft een aanzienlijk lagere koolstofvoetafdruk in vergelijking met synthetische vezels op basis van fossiele brandstoffen, en kan ook worden gerecycled in bestaande installaties.

Consumenten maken steeds bewustere keuzes als het gaat om hun kledingaankopen en dit biedt veelbelovende marktkansen voor plantaardige alternatieven, waaronder PEF.

PANGAIA, a gecertificeerde B Corporation, brengt probleemoplossende innovaties aan de wereld door middel van premium lifestyle producten. Als onderdeel van de Positive Earth-filosofie zet PANGAIA zich in voor een toekomst waarin hernieuwbare grondstoffen prioriteit krijgen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt geminimaliseerd. PANGAIA geeft prioriteit aan de overgang naar materialen die de voorkeur genieten en ziet deze ontwikkeling als een belangrijke stap in de verbetering van zijn portfolio synthetische stoffen als merk.

PANGAIA Collective zegt hierover het volgende: “PANGAIA legt sterk de nadruk op het identificeren van innovatiekansen die ons helpen om conventionele materialen op basis van fossiele brandstoffen te vervangen door materialen die gebruikmaken van hernieuwbare grondstoffen. Grondstoffen zijn echter slechts een deel van de puzzel en alleen door deze op grote schaal te produceren en in te bouwen in circulaire bedrijfsmodellen kunnen ze echt impact creëren, en dat is wat Avantium op haar missie heeft. Door samen te werken met Avantium en hun PEF-materiaal is er een ongelooflijk schaalbaar potentieel om PEF te gebruiken in een reeks van productcategorieën, wat ons heeft geleid tot deze samenwerkingsovereenkomst. We kijken ernaar uit om dit innovatieve materiaal te introduceren zodra Avantium’s Flagship Plant operationeel is.”

“We zijn verheugd om samen te werken met PANGAIA, een toonaangevende innovator in de materialen- en mode-industrie, zodat consumenten kleding op basis van PEF kunnen dragen. Samen zullen we aantonen dat kleding op basis van PEF een groot potentieel heeft om een belangrijke rol te spelen in het verminderen van de impact van de mode-industrie op het klimaat. We kijken uit naar onze verdere samenwerking met zo’n innovatief merk en naar de ondersteuning van PANGAIA’s sterke duurzaamheidsreis in de komende jaren. Het zal echt spannend zijn om consumenten in de toekomst PANGAIA’s op PEF gebaseerde duurzame mode te zien dragen,” zegt Tom van Aken, CEO van Avantium.