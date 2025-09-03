Op Duurzame Dinsdag vond bij Hitma in Uithoorn de feestelijke opening plaats van de nieuwe retour- en recycleservice. Met deze service helpt Hitma klanten in de farmaceutische industrie hun processen te verduurzamen door de afvalstroom van single-use producten aanzienlijk te verkleinen.

De officiële openingshandeling werd verricht door Jan Hazen, wethouder Economische Zaken van de gemeente Uithoorn. Onder toeziend oog van Hitma-directeur Michiel Jansen, medewerkers en genodigden knipte hij symbolisch het ‘tubing-lint’ door met een tubing-snijder van de assemblage-afdeling van Hitma.

Van hersenspinsel tot baanbrekend initiatief

Wat begon als een hersenspinsel van enkele medewerkers is, met hulp van studenten, stagiairs en collega’s, uitgegroeid tot een belangrijke stap richting een circulaire farmaceutische industrie. Als eerste toeleverancier in Nederland en België heeft Hitma het initiatief genomen om de afvalstroom van single-use plastics te verminderen.

Ongebruikte producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, worden ingezameld en krijgen een tweede leven bij onder andere farmaceutische startups en trainingsfaciliteiten. Materialen die niet meer bruikbaar zijn, worden zorgvuldig gerecycled tot nieuwe producten.

Feestelijke opening

De opening werd gevierd met een uitgebreid programma voor collega’s, klanten, partners en andere betrokkenen, waaronder oud-studenten die via onderzoek en stages hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de nieuwe service.

Naast wethouder Hazen waren namens de gemeente Uithoorn ook Eelkje van Egeraat (coördinator duurzaamheid), Sander Joziasse (beleidsadviseur circulaire economie) en Hans van der Linden (accountmanager bedrijven) aanwezig.

Tijdens het programma gaven coördinator van de retour- en recycleservice Liesbeth Gebuijs, strategisch business developer Mitch van Nieuwkerk en sustainability consultant Savanna Bosman van Hitma presentaties over dit initiatief en andere duurzame activiteiten binnen het bedrijf. Bezoekers kregen daarnaast een rondleiding door de nieuwe sorteerruimte en het bijbehorende magazijn én de cleanrooms van UltraPure International, de assemblagepartner van Hitma, werden getoond.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel met livemuziek.

Over Hitma

Hitma is een technische handelsmaatschappij die sinds 1926 producten en service levert aan de proces- en maakindustrie, farmacie, voedingsmiddelenbranche, energiebedrijven, hightech-sector, laboratoria, ziekenhuizen, utiliteitsbouw en installatiebranche. Het team van technische specialisten begrijpt bedrijfsprocessen en knelpunten en levert hiervoor maatoplossingen.