Nederland heeft op zondag 14 september twee gouden medailles en een bronzen medaille gewonnen op het Europees Kampioenschap mbo beroepen EuroSkills. In het Deense Herning werd vanaf woensdag gestreden voor de Europese titels. Studenten mbo electromonteur John Eggebeen en boulanger Wouter Kamphorst wonnen goud, meubelmaker Jort Rommel brons. Ook werden negen Medallions for Excellence gewonnen, waarmee Nederland, dat met 24 deelnemers afreisde, een uitzonderlijke prestatie leverde. Aan EuroSkills namen 586 deelnemers mee uit 32 landen. Er waren competities in 38 verschillende beroepen. Tijdens EuroSkills stond het thema duurzaamheid centraal.

Hoge notering voor Team Netherlands



Team Netherlands scoorde met het eremetaal en de Medallions for Excellence een negende plaats in de landennotering, iets beter dan het voorgaande EK. Ook de behaalde scores lagen gemiddeld hoger. Deelnemers met een score van 700 of meer ontvangen een Medallion for Excellence ter waardering van het uitzonderlijke niveau.

Vakspecialisten voor energietransitie Europa

EuroSkills 2025 was het negende Europees kampioenschap beroepen. Het evenement bracht 586 deelnemers en 103.000 bezoekers bijeen in het Deense MCH Exhibition Centre in Herning. Bezoekers werden aangemoedigd om naast het bekijken van de wedstrijden meer te leren over de verschillende opleidingen en carrièrekansen.

Tijdens EuroSkills stond het thema duurzaamheid centraal. Voor de energietransitie van Europa is een grote behoefte aan vakspecialisten. Dit terwijl het aantal specialistisch geschoolden achterblijft bij de behoefte. In dit kader vond op vrijdag 12 september een Europese onderwijstop plaats met Ministers en overheidsfunctionarissen uit heel Europa. Vanuit Nederland gaf een delegatie vanuit het Ministerie van OC&W acte de présence. Naast het thema verduurzaming werden onderwerpen als talentontwikkeling en vakwedstrijden als instrument voor het lesprogramma van studenten besproken.

Erik van der Zwan, directeur WorldSkills Netherlands en ‘chef de mission’: “In betrekkelijk korte tijd hebben wij met dit team een standaard bereikt die zich kan meten met de top van Europa. Dat bewijst de kracht van het Nederlandse mbo en de goede samenwerking met het onderwijs, leerwerkbedrijven en werkgevers, die deze jonge talenten ondersteunen en trainen. Vakmensen zijn de ruggengraat van de samenleving en met de resultaten van vandaag zien wij dat we zeer goed gekwalificeerde vakmensen opleiden in het mbo.”

Van Nederland naar Europa

In maart van dit jaar vonden de Nederlandse vakkampioenschappen Skills The Finals plaats in RAI Amsterdam. (V)mbo studenten uit heel Nederland konden deelnemen aan ruim zestig verschillende vakwedstrijden. Winnaars hiervan werden geselecteerd voor het Europees kampioenschap. De afgelopen maanden werd tijdens teambijeenkomsten en individueel onder begeleiding van vakexperts en docenten hard getraind voor het EK.

Over WorldSkills Netherlands

WorldSkills Netherlands is een stichting die zich sinds 2002 inzet voor de promotie van het vakmanschap en beroepsonderwijs bij jongeren. De stichting helpt jongeren hun vaardigheden te ontwikkelen door middel van het organiseren van vakwedstrijden. In samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven worden vakwedstrijden voor vmbo’ers (Skills Talents) en mbo’ers (Skills Heroes) georganiseerd. Met jaarlijks een landelijke finale met honderden deelnemers en duizenden bezoekers (Skills The Finals).

WorldSkills Netherlands maakt deel uit van een internationale beweging en coördineert de deelname van Nederland aan EuroSkills en WorldSkills, de Europese en Wereldkampioenschappen voor beroepen.