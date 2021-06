Hippe, circulaire modewinkel vindt thuis in middeleeuws kasteel

Partner



De ontwerpers van Carbon Studio en KUUB hebben een gedeelte van het middeleeuwse stadskasteel Drakenborch in Utrecht omgetoverd tot een prachtige en circulaire mode- en lifestylewinkel voor mannen, genaamd Coef Men. De verbouwing en inrichting werden gekenmerkt door subtiel maatwerk met de cirkel als leidraad. De ontwerpers combineerden onorthodoxe materialen zoals staal en onbewerkt leer met subtiele combinaties van textuur, kleur en vormgeving, waarbij duidelijk contrast met het karakteristieke pand werd gezocht. Het resultaat is een balans tussen vertrouwd & authentiek en spectaculair & eigentijds. Op de vloer CO2-neutraal geproduceerd Marmoleum van Forbo Flooring en verder heel veel glas & licht.

De absolute eyecatcher van de winkel is de groene Marmoleum-vloer met daarop een zwartstalen grid met cirkels. Een organiserend grid dat letterlijk alles in deze scheve ruimte rechtzet en dat tevens dient als esthetische basis. Het stalen tapijt is in het midden onderbroken waardoor een hoofrouting ontstaat die klanten naar de verschillende ruimtes leidt.

Urban

Beneden bevindt zich een kelder zonder direct daglicht voor de streetwear-lijn. Deze is urban ingericht en doet denken aan een metrostation. Het gewelf is fris wit betegeld en op de vloer ligt strakblauw Marmoleum. Achterin een spiegelwand die diepte creëert. Dat geeft een dynamisch effect dat nog wordt versterkt door de neon lichtlijnen.

De derde ruimte is de vierkante ‘opkamer’ met geschilderde ‘middeleeuwse’ taferelen op de muur (een Romeo en Julia-achtig verhaal over de strijd tussen de twee heersende families Van Drackenborch en Van Oudaen, die in de 12e eeuw de Oudegracht beheersten, red.) en een fikse open haard. Fijne zitjes moeten de communicatie met de klant vergemakkelijken.

Het kasteel aan de Oudegracht dateert uit de 12de eeuw en geldt als het oudste woonhuis van Nederland. De verbouwing was een uitdaging omdat het pand flink verzakt was/is, maar ook omdat het een rijksmonument betreft. Werken in de scheve wanden of aan de ook al bepaald niet loodrechte plafonds was dus uit den boze. Vandaar dat alles vanuit de niet-monumentale vloer is ontworpen. Als een bos lijkt het interieur vanuit de grond de hoogte in te groeien, zoals de lampen en kledingkasten, die soms wel vier meter hoog zijn. In de vloer is ook alle elektra en techniek verwerkt. Negen eeuwen overbrugt in een verbouwing van nauwelijks een jaar.

Democratische cirkels

Bij Coef is verder alles rond, bolvormig of afgerond. Volgens de ontwerpers beweeg je je in een interieur met cirkels en ronde vormen vrijer. Zo zit je aan een ronde tafel automatisch zonder hiërarchie. En dat past bij Coef Men, dat uitgesproken ideeën heeft over de relaties die het met zijn klanten en personeel wil opbouwen. Die moeten democratisch – niet hiërarchisch -zijn en de winkelinterieurs dienen dat uit te stralen. Klanten moeten er met andere woorden graag komen.

Ook bijzonder: het interieur is circulair. De onbehandelde metalen, het gerecyclede leer, het onbehandelde hout en het Marmoleum hebben allemaal een lage milieulast en kunnen makkelijk worden gescheiden, verzameld, afgevoerd en weer hergebruikt.

De winkel in Utrecht is de vijfde Coef Men winkel van Nederland. Ook in Nijmegen, Arnhem, Leiden en Leidschendam kun je terecht bij de keten, die een combinatie biedt van fashion, sneakers en lifestyle artikelen.