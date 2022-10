Op vrijdag 7 oktober was het zover. Vanuit een overvol Woontheater op de vt wonen&designbeurs maakte The Substitute de winnaars van de Duurzaam Wonen Awards 2022 bekend. Het Elysium matras van Auping werd gekozen tot ‘Beste Duurzame Product 2022’. Bedaffair werd verkozen tot ‘Beste Duurzame merk 2022’ en de Marmoleum vloer van Forbo tot ‘Lievelingsproduct 2022’.

Auping

Het Beste Duurzame Product 2022 is op meer aspecten duurzaam. Als lokaal bedrijf, maar ook omdat ze innovator zijn in circulariteit en met een consumentenproduct breed impact maken. Daarbij delen ze hun techniek open source zodat de hele sector kan meeprofiteren. De winnaar in deze categorie is het 100% circulaire Auping Elysium matras!

Bedaffair

Deze onderneming werkt al lang vanuit passie met zuiver natuurlijk materiaal. Het familiebedrijf biedt vanuit een mooi experience centrum in Heemstede; matrassen, kussens, toppers en houten bedden waar je nooit meer uit wakker wilt worden. Slaap lekker met dit Beste Duurzame merk 2022; Bedaffair!!

Forbo

Op de stemwand voor de Duurzaam Wonen Awards waren de 5 nominaties voor Beste Duurzame product te zien. Hier hebben de bezoekers elke dag hun stem uitgebracht. Meest geprezen door het publiek, misschien ook omdat ze al zo lang duurzaam bezig zijn?! – Forbo Flooring met Dé duurzame vloer: Marmoleum. Terecht Lievelingsproduct 2022

Organisatie

De Duurzaam Wonen Awards worden georganiseerd door The Substitute; platform voor het duurzame alternatief. The Substitute is opgericht in 2020 en voortgekomen uit de Duurzame Woonbeurs (2019). Machteld Rijnten en Marieke Kamphuis, oprichters en community leaders, hebben met een online platform, sociale kanalen en offline events een solide basis gelegd van waaruit zij de duurzaamheidstransitie in de interieursector een grote impuls geven.