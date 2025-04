Op 8 mei 2025 vindt het allereerste examen Sustainable Finance Basis plaats. Dit examen, ontwikkeld door het Sustainable Finance Initiative (SFI), markeert een belangrijke stap in de verduurzaming door de financiële sector. De eerste opleider die zich bij dit initiatief heeft aangesloten, is We Are Robin, die op 6 mei de eerste voorbereidende training aanbiedt.

Financiële sector als vliegwiel voor verduurzaming

Vanuit de overheid en de maatschappij groeit de roep om een duurzamer financieel systeem. Financiële instellingen spelen een cruciale rol in de transitie naar een duurzame economie. Het SFI benadrukt dat basiskennis over sustainable finance essentieel is voor alle professionals in de sector, van bankiers en verzekeraars tot financieel adviseurs en accountants.

“De impact van de financiële sector op verduurzaming is enorm,” zegt dr. Fred de Jong namens het SFI. “Door ESG-criteria (Environmental, Social & Governance) structureel mee te nemen in financiële besluitvorming, kunnen we duurzame investeringen stimuleren, de verzekerbaarheid van duurzame bedrijven vergroten en meer advies over duurzaamheid activeren.”

We Are Robin als eerste opleider Het Sustainable Finance Basis-examen is bedoeld als eerste stap in een breder certificeringstraject. Opleidingsinstituten kunnen zelf trainingen ontwikkelen om professionals voor te bereiden op het examen. We Are Robin, bekend als opleider voor sustainability-professionals, is de eerste opleider die zich aansluit.

“Wij geloven dat duurzame verandering niet alleen gaat over kennis, maar ook over de vaardigheden om deze kennis in de praktijk te brengen,” zegt Peter van der Reijden. “Daarom zijn we trots om als eerste opleider een training aan te bieden die professionals helpt zich voor te bereiden op het Sustainable Finance Basis-examen.”

Ambities SFI

Het SFI wil financieel professionals stimuleren en activeren om sustainability in de dagelijkse praktijk te integreren, onder meer door een basisexamen aan te bieden waarmee de minimale kennis kan worden aangetoond. Fred de Jong: “financiële instellingen spreken de ambitie uit om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelen.

Door al hun financieel professionals het examen te laten afnemen wordt in ieder geval een belangrijk fundament hiervoor gelegd en kan de sector laten zien dat het ze menens is.” Het SFI heeft de ambitie om het certificeringstraject verder uit te breiden met verdiepende examens en registers voor sustainable finance-professionals. Instellingen en organisaties die betrokken zijn bij sustainable finance worden opgeroepen om het initiatief te ondersteunen en het belang van het examen te onderschrijven.

Over SFI

Het Sustainable Finance Initiatief is een initiatief om professionals in de financiële sector te inspireren en, nog belangrijker, te activeren om hun impact op een duurzame economie en samenleving te vergroten. We doen dit door professionals in de financiële sector te certificeren op het gebied van sustainable finance. Initiatiefnemers zijn dr. Fred de Jong en Lamark. Het eerste examen is ontwikkeld in samenwerking met CITO.