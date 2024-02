The 2B Collective is verheugd om haar nieuwe programma te introduceren: de SDG Game. De game is ontworpen om individuen en organisaties te betrekken, informeren en inspireren om een tastbare impact te maken op duurzaamheid.

Dit nieuwe initiatief is een samenwerking tussen het team van The 2B Collective, stagiairs van het SDG Traineeship (door SDG house en The Rock Group), en partner de UNSSC. “Wij geloven in het maken van een verschil. En inhoud is de sleutel! Dit spel zal een geweldige aanvulling zijn op ons portfolio van 19 programma’s (and counting!) en zal beschikbaar zijn voor alle partners van The 2B Collective.”

Waarom een programma over duurzame ontwikkeling en de kaders daarvoor?

De ambities van de Verenigde Naties voor een duurzamere toekomst voor iedereen hebben geleid tot de 2030 Agenda en een verzameling van 17 onderling afhankelijke wereldwijde doelen die we kennen als de Sustainable Development Goals (SDG). Duurzame ontwikkeling omvat een breed spectrum aan onderwerpen, waardoor het relevant is voor een divers publiek. Door hun breedte en onderlinge verbondenheid kunnen de SDG’s echter overweldigend en vaag lijken. Met de SDG Game maken we deze doelen tastbaarder en toegankelijker door ze te vertalen naar een lokale context en te laten zien hoe individuele acties kunnen bijdragen aan het behalen van deze doelen.

Waar gaat het SDG-spel over?

Het SDG-spel richt zich op de onderlinge afhankelijkheden, synergieën en afwegingen tussen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Om uit te leggen dat duurzame ontwikkeling een holistisch kader is, wat betekent dat het werken aan de ene altijd van invloed is op de andere. Terwijl de spelers door het spel navigeren, verkennen ze verschillende scenario’s die laten zien hoe acties die worden ondernomen om één doel te bereiken van invloed kunnen zijn op andere doelen. Het spel moedigt spelers aan om na te denken over hun rollen en invloeden in drie verschillende hoedanigheden: als burger, als werknemer en als individu.

Het dragen van deze drie petten in duurzame ontwikkeling

Het spel bestaat uit vier uitdagingen en is daarom geschikt als vier weken durend programma. De uitdagingen navigeren spelers door de drie rollen die ze spelen, of ‘de drie petten die je op hebt’.

Als burger leren spelers hoe lokaal beleid en lokale initiatieven bijdragen aan duurzame ontwikkeling en hoe ze kunnen deelnemen aan het vormgeven van de toekomst van hun gemeenschap.

Met de werknemerspet ontdekken deelnemers hoe bedrijven een kracht ten goede kunnen zijn door duurzaamheid te omarmen en hun impact op het milieu te verminderen. Duurzaamheid is de weg vooruit en ‘goed doen’ is goed voor de zaken.

Als individu onderzoeken spelers hoe persoonlijke keuzes, van voeding tot woon-werkverkeer, kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Ze worden aangemoedigd om hun acties af te stemmen op hun waarden en een ‘afvalkrijger’ of ‘eco-held’ te worden.

Wat is de volgende stap?

De SDG Game bevindt zich momenteel in de laatste ontwikkelingsfase. We werken nauw samen met onze partners om de inhoud en gameplay te verfijnen en we zijn actief op zoek naar financiering om het project af te ronden. We hopen de eerste pilotprogramma’s in juni te kunnen lanceren.

Als je geïnteresseerd bent om deel uit te maken van ons pilotprogramma of als je meer wilt weten over het volledige programma, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Laten we samen anderen betrekken en activeren om duurzame ontwikkeling te ondersteunen.