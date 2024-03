Woningcorporatie Parteon, stichting Clean2Anywhere en gemeente Zaanstad gaan samen twintig woningen produceren die gemaakt zijn van gerecycled materiaal. De woningen worden volledig gebouwd op de productielocatie, veelal door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De woningen zijn geheel verplaatsbaar en méér dan CO2-neutraal.

De afgelopen maanden is een samenwerking opgezet tussen Clean2Anywhere, Parteon, Werkom en de gemeente Zaanstad. Doel van deze samenwerking is om in Zaanstad een productielocatie te openen waar modulaire woningen uit afval worden geproduceerd (bestemd voor starters en spoedzoekers) door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is haalbaar door mensen kleine, behapbare taken te geven, zodat ieder zijn of haar talent kan benutten. Clean2Anywhere huurt voor de productie van de woningen een loods van Parteon, op het Chromosterrein in Krommenie.

“Het mooie van deze tiny houses is dat ze bestaan uit gerecycled materiaal en grotendeels zelfvoorzienend zijn. De woningen zijn relatief licht en kunnen daardoor zonder paalfundering relatief eenvoudig geplaatst worden. Wij kijken uit naar de eerste plaatsingen van de woningen. Dit is ook een mooie oplossing voor wonen op het erf of in de achtertuin voor jongeren, of in de vorm van een kangaroowoning voor ouderen.” – Directeur-bestuurder Monique Kwaak van Parteon.

“Modulaire woningen kunnen snel gebouwd worden. Er is woningnood en die vraagt om snelle oplossingen. Door woningen te maken vanuit afval geven we ook vorm aan de klimaatdoelen. Deze oplossing is innovatief, duurzaam én sociaal. Daarom willen we deze waardevolle productieketen naar Zaanstad halen.” – Wethouders Harrie van der Laan (Wonen) en René Tuijn (Duurzaamheid) van gemeente Zaanstad

Méér dan CO2-neutraal

De woningen zijn duurzaam in alle opzichten. Zo worden ze volledig van gerecycled materiaal gemaakt. Clean2Anywhere bouwde eerder al schepen en tiny houses gemaakt van afvalplastic en (sloop)hout en maakt nu de overstap naar complete woningen – die ondanks dat ze verplaatsbaar zijn voldoen aan het permanente bouwbesluit. De materialen worden op zo’n manier gekozen en gebruikt dat de woningen netto bijdragen aan opslag van CO2-uitstoot, met een negatieve CO2-uitstoot als resultaat. Ook krijgen de woningen na plaatsing zonnepanelen op het dak.

“De verandering naar een duurzame en inclusieve leefomgeving is moeilijk. Er is niet zoiets als een handleiding dus hoe moet je dit aanpakken? Nauw flink experimenten vinden wij bij Clean2Anywhere om zo de schone route te ontdekken. Want als je steeds doet wat je altijd deed dan krijg je wat je altijd al kreeg. Een van onze ontdekkingen is dat we in staat zijn een circulair modulaire woningen te bouwen met mensen die daar totaal niet voor zijn opgeleid en dat doen met de inhoud van je kliko. Je mag best weten dat ik heel trots ben op de prestaties die onze stichting vanuit een maatschappelijk belang levert.” – Clean2Anywhere founder Edwin A. ter Velde.

Samen duurzamer

Parteon werkt samen met haar partners voor een betere wereld die thuis begint, daarom zetten we ons in voor een duurzamere samenleving. C2A strijkt daarom neer op een toekomstige ontwikkellocatie van Parteon, waar vanaf juni 2024 de eerste volledige woningen van gerecycled materiaal zullen verrijzen. Deze twintig woningen krijgen daarna een plek binnen de gemeente Zaanstad.