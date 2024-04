Als iedereen zou consumeren zoals de Nederlanders, zou de mensheid vier Aardes nodig hebben. Dat betekent dat het jaarlijkse budget van de natuur binnen een kwart van het jaar opgebruikt zou zijn. Dutch Overshoot Day valt daarom op 1 april. De Dutch Overshoot Day markeert de dag waarop de som van alles wat de Nederlandse inwoners gemiddeld aan de natuur onttrekken – van de consumptie van voedsel, natuurlijke materialen tot de uitstoot van broeikasgassen – de capaciteit van de Aarde om dat allemaal te vernieuwen, per persoon wereldwijd, overschrijdt. Wereldwijd ligt de Earth Overshoot Day dit jaar op 25 juli.

Onze overschrijding stagneert volgens sommige leden van de Tweede Kamer. “Het is ronduit triest dat we er de afgelopen tien jaar niet in zijn geslaagd om onze voetafdruk verder te vergroten. Voor een goed leven en meer vooruitgang, hebben we meer van alles nodig. Ook op dit gebied moeten we het lichtende voorbeeld van de Amerikanen gaan volgen” volgens één van de kersverse leden. Het uitgelekte rapport “Meer is Beter”, stelt het gebruik van 6 Aardes, vergelijkbaar met de VS, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten, als doel. Om dit te bereiken is het volgens beleidsmakers essentieel om onmiddellijk te stoppen met het huidige klimaatbeleid, de veestapel minstens te verdubbelen en de subsidies op het openbaar vervoer verder terug te draaien zodat meer mensen de auto pakken. Met de vrijgekomen middelen kan Schiphol uitgroeien tot de grootste luchtvaart hub van de wereld.

“Krimp is gewoon niet te verkopen en niet wenselijk. Het huidige beleid van het demissionaire kabinet zou ertoe kunnen leiden dat we in 2030 nog maar twee Aardes consumeren, wat voor Nederlanders duidelijk onacceptabel is. We verdienen meer”. Het rapport gaf ook andere maatregelen om deze trend te keren: “Het onwettig verklaren van Natura 2000 gebieden lost in één keer het zogenaamde stikstofprobleem op en door de maximumsnelheid op snelwegen te beëindigen moeten snelwegen verbreed worden.” Met het wegstemmen van de Europese Natuurherstelwet heeft de nieuwe Tweede Kamer haar eerste succes om minder afhankelijk te worden van de natuur al binnen. De vraag van de oppositie hoe zo’n strategie Nederland concurrerend en leefbaar kan houden, werd weggehoond: “De natuur wordt zwaar overschat. Met onze VOC-mentaliteit van weleer kunnen we zelfs op de maan gaan wonen mocht dat nodig zijn. Echte Nederlanders zijn niet te stoppen.”

Meerdere werkgevers in de meest vervuilende sectoren steunen de ideeën. Zij stellen voor om te gaan consumeren alsof er geen morgen meer is. In een ultieme poging om consumptie te bevorderen, overwegen toekomstige bewindslieden om “consuminderen” strafbaar te stellen. “We moeten die lui die minder willen kopen keihard aanpakken” zei een woordvoerder. “We denken aan meer koopavonden, verplichting van kilo-knallers en meer producten van slechte kwaliteit zodat ze vaker vervangen moeten worden. Ook vervuiling moet weer lonen. Dit zorgt voor extra gezondheidszorg, wat weer bijdraagt aan een hoger BBP. Groei heiligt de middelen.”

Het moge duidelijk zijn dat dat Dutch Overshoot Day volgend jaar niet op 1 april ligt maar minimaal naar 30 februari zal verschuiven.

FACT CHECK – Ok, het is 1 april – dit is allemaal nep behalve: het wegstemmen van de EU natuurherstelwet en het feit dat het 1 april Dutch Overshoot Day is. De rest van het jaar leven we op de rekening van onze kinderen en inwoners van gebieden die nu al met klimaatontwrichting geconfronteerd worden.