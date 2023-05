Duurzaamheid.nl en Stein Ontwikkeling hebben de handen ineengeslagen om ‘Het Abdijhuis’ en ‘Het Neerhuys’ van de Abdij van Berne te ontwikkelen naar een nieuwe plek van betekenis. De Holie Hub – tevens SDG House – gaat inspiratie en ontmoeting faciliteren aan de koplopers in duurzaamheid. Het aanbod: vergaderruimten, flexplekken en vaste kantoren, maar ook een inspirerende omgeving voor workshops, netwerkbijeenkomsten, debatten en evenementen.

Afgelopen twee jaar zijn Stein Ontwikkeling en Anne-Marie Rakhorst van Duurzaamheid.nl in overleg geweest met de Norbertijnen van de Abdij van Berne. Deze orde woont al eeuwenlang in de prachtige omgeving bij Heeswijk Dinther. Dankzij de veranderende tijd zijn de gedeeltes van de Adbij ‘Het Abdijhuis’ en ‘Het Neerhuis’ klaar voor een nieuwe toekomst. In de interessante dialogen die zijn gevoerd, hebben de Norbertijnen aangegeven dat zij graag willen meewerken aan een nieuwe invulling, maar wel een die van betekenis is voor de maatschappij. Zij willen een blijvende bron van inspiratie zijn; een plek van bezinning bieden. Hun wens: ‘Berna ut Lucerna’, opdat Berne het licht moge verspreiden. Binnen deze context is een overeenkomst gesloten om het eerdergenoemde gedeelte van de Abdij over te nemen.

Holie Hub; De higher Power place voor duurzame doeners!

Op 9 mei jl. hebben de initiatiefnemers tijdens een lunch met verschillende lokale en landelijke bedrijven, ceo’s en andere betrokkenen de plannen gepresenteerd. Ook is de nieuwe website gelanceerd. Hier is meer informatie te vinden.

Holie Hub moet dé ontmoetingsplaats en inspirerende werkomgeving voor duurzame aanjagers in Noord-Brabant worden. Hier komen gedreven gelijkgezinden samen voor samenwerking, aanspraak of juist tegengas. Holie Hub helpt je met inspiratie, nieuwe inzichten en perspectieven. Met als gemene deler: het geloof in een duurzame toekomst . Holie Hub biedt ruimte voor toekomstgerichte ondernemers. Of je nu een kartrekker, uitvoerder, manager of coördinator bent op het gebied van duurzaamheid . Van kleine startups met grootse plannen, tot grote corporates die een eerste duurzame zijstap willen zetten en alles daar tussenin. Een unieke locatie voor een evenement, presentatie, workshop of lancering met een duurzaam of toekomstgericht karakter.

Een plek voor kantoren, flexplekken, vergaderruimtes of voor evenementen. Tevens zal Holiehub een eerste Brabantse SDG House vestiging worden. Komende tijd gaat er een gerichte verbouwing plaatsvinden waarna we iedereen uitnodigen om zich te laten inspireren en verrassen door de prachtige historische ruimtes van Holie Hub. Met dankbaarheid kijken wij terug op een leerzame periode die we hebben mogen ervaren in de samenwerking met de Norbertijnen. Hun kijk op het grotere doel, de rust in hun besluitvorming en de wijsheid van o.a. Abt Denis Hendrickx.