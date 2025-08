Hertz, wereldleider in autoverhuur, en Bolt, het toonaangevende Europese mobiliteitsplatform, kondigen vandaag een nieuw partnerschap aan dat het eenvoudiger maakt voor chauffeurs die via het Bolt-platform rijden om toegang te krijgen tot veiligere, schonere en recentere voertuigen. Via deze samenwerking biedt Hertz volledig elektrische voertuigen aan voor taxichauffeurs. De auto’s zijn wekelijks te huur tegen scherpe tarieven, volledig goedgekeurd voor personenvervoer en inclusief verzekering, pechhulp en een royaal kilometerpakket.

Dankzij dit flexibele huurmodel kunnen chauffeurs de overstap naar elektrisch rijden maken zonder vast te zitten aan langlopende verplichtingen of hoge aanschafkosten. De samenwerking start in Amsterdam en wordt later uitgebreid naar andere steden in Nederland. Zo wordt het voor duizenden chauffeurs die via het Bolt-platform rijden makkelijker om te kiezen voor schoner vervoer.

Deze stap sluit aan bij Bolts bredere strategie om duurzame stedelijke mobiliteit te versterken en chauffeurs in Nederland te ondersteunen bij de overgang naar elektrisch rijden. In maart 2025 lanceerde Bolt samen met Volteum een nieuwe Total Cost of Ownership-calculator, speciaal ontwikkeld om taxichauffeurs inzicht te geven in de werkelijke kosten van elektrisch rijden, afgestemd op hun rijgedrag en uitgaven.

Met deze samenwerking met Hertz wordt die overstap nu nog toegankelijker: chauffeurs krijgen directe toegang tot elektrische voertuigen, zonder grote investeringen vooraf te hoeven maken.

Noud Ottens, General Manager voor Bolt Nederland, zegt: “Bolt zet zich in om meer elektrische voertuigen aan ons platform in Nederland toe te voegen als onderdeel van een langetermijninvestering in de transitie naar uitstootvrije mobiliteit. Onze onderzoeken tonen echter aan dat de overstap nog steeds lastig is voor zowel zelfstandige chauffeurs als wagenparkbeheerders. Door chauffeurs meer keuze te bieden via samenwerkingen zoals deze met Hertz, hopen we de adoptie van EV’s in Nederland te versnellen.”

Eric Siewers, General Manager Benelux bij Hertz, voegt daaraan toe: “Chauffeurs kiezen steeds vaker voor elektrische voertuigen, en deze samenwerking met Bolt markeert een belangrijke stap in onze ambitie om de toonaangevende mobiliteitsleverancier te worden in de groeiende mobiliteitsmarkt. We kijken ernaar uit om samen te werken met Bolt om een breed scala aan voertuigen aan te bieden die voldoen aan de wensen van klanten en een uitstekende klantervaring bieden.”

De samenwerking met Hertz sluit aan op een reeks recente initiatieven van Bolt in Nederland.

In september 2024 breidde Bolt de elektrische categorie uit naar Rotterdam, Den Haag en Eindhoven, na een succesvolle lancering van 50 volledig gebrandmerkte premium EV’s in Amsterdam.

Bolt heeft zich gecommitteerd aan een investering van €50 miljoen in Nederland in de komende vier jaar, gericht op het versnellen van de overstap naar elektrisch rijden en het ondersteunen van de elektrificatie van het wagenpark.

Daarnaast biedt Bolt financiële stimulansen aan chauffeurs die kiezen voor een elektrisch voertuig — zoals verlaagde leaseprijzen, kortingen op laadkosten en co-financieringsprogramma’s in samenwerking met autofabrikanten en laadpartners.

In 2024 groeide het aandeel elektrische voertuigen op het Bolt-platform in Nederland met 60%, van 15% naar 24% van alle actieve voertuigen. Toch rijdt de meerderheid van de chauffeurs nog altijd in een voertuig met een verbrandingsmotor. Dat laat zien dat, ondanks de groeiende interesse in EV’s, er nog steeds drempels bestaan — vooral rond kosten en praktische haalbaarheid.

Bolt streeft ernaar om tegen 2040 volledig netto-nul uitstoot te realiseren. Het terugdringen van emissies uit taxiritten, die momenteel het grootste deel van de CO₂-uitstoot van het bedrijf veroorzaken, is daarbij een cruciale stap.

De samenwerking met Hertz vormt een nieuwe mijlpaal in Bolts elektrificatiestrategie. Ze ondersteunt chauffeurs in Nederland bij de overstap naar schoner en duurzamer vervoer, en draagt tegelijkertijd bij aan een toegankelijker, efficiënter en groener mobiliteitssysteem in de stad.