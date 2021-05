Hemp – de meest duurzame stoel ooit – bekroond tot Renewable Material of the Year 2021

Meubelfabrikant Vepa heeft samen met Plantics Superior Natural Materials op 19 mei jl. de prestigieuze Innovation Award in de wacht gesleept. Stoelencollectie Hemp werd tijdens de internationale Renewable Materials Conference bekroond tot Renewable Material of the Year 2021. De jury was vooral onder de indruk van de unieke samenstelling van het product. De zitschaal van Hemp is gemaakt van hennep en hars en is volledig biologisch, plantaardig en recyclebaar. Iets dat nog niet eerder mogelijk was. De collectie is geheel in Nederland ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd, en bestaat uit stoelen en barkrukken met diverse onderstellen. Met de productie wordt meer CO 2 opgenomen dan uitgestoten. De stoelen zijn daarnaast zo ontworpen dat de onderdelen eenvoudig kunnen worden gescheiden en de materialen eindeloos herbruikbaar zijn.

Renewable Material of the Year 2021

De Renewable Materials Conference, georganiseerd door nova-Institut GmbH., is de opvolger van de Internationale Conferentie voor Biomaterialen. Tijdens het driedaagse (online) congres, met meer dan 400 deelnemers uit 31 verschillende landen, ligt de focus vooral op het delen van kennis en het oplossen van vraagstukken op het gebied van hernieuwbare, bio-based en gerecyclede materialen. Voor innovatieve, hernieuwbare en ‘trend-setting’ producten wordt de Renewable Material of the Year uitgereikt. In de finale met zes genomineerden uit onder andere India, de Verenigde Staten en Frankrijk is de stoelencollectie Hemp tot winnaar gekozen.

Een kuip van hennep en hars

De vezels van de hennepplant dienen als grondstof voor de zitkuip van de stoel. Als bindmiddel is de unieke biologische hars van Plantics gebruikt. Dr. Wridzer Bakker, CEO Plantics: “Het geheim van het door Plantics ontwikkelde biomateriaal zit in het combineren van onze unieke biologische hars met de hennepvezels. Evenals deze hennepvezels is het hars gemaakt van puur plantaardige materialen, recyclebaar, volledig veilig en heeft het een negatieve CO 2 -footprint.”

Het biomateriaal vormde de basis waarmee Plantics en Vepa aan de slag zijn gegaan voor de ontwikkeling van de stoelencollectie. “Wij waren al jaren op zoek naar een biomateriaal waarbij zowel de grondstof als het bindmiddel biologisch, plantaardig en recyclebaar is. Alleen dan zouden we écht een duurzaam product kunnen ontwikkelen. We zijn ontzettend trots dat we dit na jaren van onderzoek hebben kunnen realiseren en de eerste ter wereld zijn met meubilair van dit materiaal”, aldus Gertjan de Kam van Vepa. Stoelencollectie Hemp is pas het begin van een heuse materialenrevolutie. “We zijn er zeker van dat ons unieke materiaal de basis vormt voor vele andere gezamenlijke producten”, sluit Bakker af.