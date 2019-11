HEMA maakt productielocatielijst openbaar

HEMA maakt vandaag de productielocatielijst openbaar van alle non-food producten. Voor zowel kleding zoals de romper, maar ook alle hardwaren zoals speelgoed en kerstballen, is nu openbaar waar het wordt gemaakt. De informatie is vanaf vandaag terug te vinden op de website van HEMA. De retailer zet met deze lijst een volgende stap om de ketentransparantie te vergroten.

Bij HEMA bevatten alle producten al langer informatie over het land van herkomst. Steeds meer kledingbedrijven maken hun productielocatielijst bekend. HEMA gaat met het publiceren van de productielocatielijst een stap verder door ook de locaties van alle hardwaren bekend te maken. De retailer wil hiermee ook andere bedrijven inspireren om herkomst en bijbehorende gegevens van deze producten publiek te maken.

Samen misstanden aanpakken

“We zien transparantie niet als doel, maar echt als middel om eventuele misstanden in alle ketens gezamenlijk aan te kunnen pakken”, aldus Floor Driessen, Head of Sustainability. “Het vrijgeven van eventueel concurrentiegevoelige informatie is daarmee van ondergeschikt belang. We geloven er sterk in dat we hier samen met de hele industrie moeten optrekken en dat begint bij openheid geven. Het is een verantwoordelijkheid die we al langer erg serieus nemen. Van elkaar aanspreken op eventuele misstanden tot het verbeteren van arbeidsomstandigheden bij de leveranciers en producenten.”

Keten in beeld

HEMA maakt met het openbaar maken 624 locaties bekend waar de afgelopen 12 maanden voor HEMA is geproduceerd. Op de website kan je per land zien met welke fabrieken de retailer samenwerkt, hoeveel medewerkers de fabriek in dienst heeft en welke productgroep het produceert.

Tekenen Transparancy pledge

HEMA tekent vandaag de Transparancy Pledge samen met andere bedrijven uit de kledingindustrie. Met deze Pledge bekrachtigen de bedrijven dat ze gaan voldoen aan het zelf publiceren van onder andere de locaties waar zij hun kleding produceren, welke type kleding daar geproduceerd wordt en hoeveel mensen daar werken. Kijk voor meer informatie op: https://transparencypledge. org/